Almanya'da kriz giderek büyüyor! Çöpten yemek almaya izin çıkıyor
Avrupa’da önce pandemi ardından Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası ortaya çıkan ekonomik krizin etkileri her geçen gün artıyor. Almanya’da çöpten yiyecek toplamak yasaktı. Ancak krizle birlikte durum değişiyor. Çöplerden yiyecek alanların sayısı artınca yasağın kaldırılması gündemde geldi. Türkiye karşıtlığıyla bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir, Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, bu konuda yasal düzenleme yapmak için anlaşmaya vardı.
Son olarak Almanya'da bir ceza yasasının değiştirilmesi gündeme geldi. Almanya'da çöpe atılan yiyeceklerin çöp kutusundan çıkarılması yasak.
Ülkede özellikle süpermarketlerin hâlâ tüketilebilir durumda olmasına rağmen son tüketim tarihi geçtiği için çöpe attığı gıda ürünlerini çöpten alanların, bundan dolayı cezalandırılmaması talep edildi.
BAKANLAR HAREKETE GEÇTİ
Çöp konteynerlerinden yiyecek almanın suç olmaktan çıkarılması için ilk somut adım atıldı. Çöplerden yiyecek almayı suç olmaktan çıkarmak isteyen Tarım Bakanı Cem Özdemir ve Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, bu konuda yasal düzenleme yapmak için anlaşmaya vardı.
İki bakan, bir mektupla federal eyaletlerin adalet bakanlarını bu girişim hakkında bilgilendirdi.
2 MİLYON KİŞİYE YARDIM
Adalet Bakanı Buschmann "İnsanlar atılan yiyecekleri mülke zarar vermeden veya izinsiz girmeden yanlarında eve götürürlerse, o zaman başka bir cezai kovuşturma açılması gerektiğini düşünmüyorum" diye konuştu.
Almanya'da hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle gıda yardımı alanların sayısı iki kat artarak 2 milyona ulaşmıştı. Çöp kutularından yiyecek alanlar, yakalanması durumunda halen mahkeme huzurunda yargılanıyor.
Ancak artan hayat pahalılığı nedeniyle çöpten geçinenlerin sayısının artması, hükümeti harekete geçirdi. Almanya'da her yıl 11 milyon ton gıda maddesi çöpe gidiyor.
UCUZ GIDAYA SAVAŞ AÇMIŞTI
Almanya'da Yeşiller Partisi'nin eski lideri ve yeni kabinenin Tarımdan Sorumlu Bakanı olarak görev üstlenen Cem Özdemir, hazır gıda ile ilgili yaptığı açıklama tepki çekmişti.
Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, ülkenin çok okunan gazetelerinden BILD am Sonntag'a açıklamalarda bulunmuştu.
Özdemir, hazır gıda yönetmeliğine yeni kısıtlamalar getirileceği söylerken, gıda kalitesinin iyileştirilmesi için fiyatların da artacağına dikkat çekmişti.
Fakat Özdemir'in açıklamaları ülkede büyük tepki çekti. Bild, gıda fiyatlarının 2021'de yüzde 4.5 arttığını yazarken, "Vejetaryen bir kilo etin fiyatını bilmiyor ama ucuz gıdaya savaş açıyor" ifadesine yer vermişti.
Çiftçiler Birliği Başkanı Reinhard Jung da bu sistemin ve fiyatların artırılmasının işe yaramayacağını söylemişti.
Öte yandan muhalefetteki CDU'lu siyasetçi Dennis Radtke, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Vergileri artırarak fiyatları yükselten her kim olursa bu düzeni değiştirmez. Çiftçiler kâr elde edemiyor, aradaki insanlar cezalandırılıyor. Yeşil gıda erişilebilir olmalı" ifadelerini kullanmıştı.
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