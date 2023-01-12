Almanya’da kriz giderek büyüyor! Çöpten yemek almaya izin çıkıyor

UCUZ GIDAYA SAVAŞ AÇMIŞTI

Almanya'da Yeşiller Partisi'nin eski lideri ve yeni kabinenin Tarımdan Sorumlu Bakanı olarak görev üstlenen Cem Özdemir, hazır gıda ile ilgili yaptığı açıklama tepki çekmişti.

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir, ülkenin çok okunan gazetelerinden BILD am Sonntag'a açıklamalarda bulunmuştu.

Özdemir, hazır gıda yönetmeliğine yeni kısıtlamalar getirileceği söylerken, gıda kalitesinin iyileştirilmesi için fiyatların da artacağına dikkat çekmişti.

Fakat Özdemir'in açıklamaları ülkede büyük tepki çekti. Bild, gıda fiyatlarının 2021'de yüzde 4.5 arttığını yazarken, "Vejetaryen bir kilo etin fiyatını bilmiyor ama ucuz gıdaya savaş açıyor" ifadesine yer vermişti.

Çiftçiler Birliği Başkanı Reinhard Jung da bu sistemin ve fiyatların artırılmasının işe yaramayacağını söylemişti.

Öte yandan muhalefetteki CDU'lu siyasetçi Dennis Radtke, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Vergileri artırarak fiyatları yükselten her kim olursa bu düzeni değiştirmez. Çiftçiler kâr elde edemiyor, aradaki insanlar cezalandırılıyor. Yeşil gıda erişilebilir olmalı" ifadelerini kullanmıştı.