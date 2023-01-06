Ticaret Bakanlığı affetmedi! Google'a 155 bin lira "Canbar büyüsü" cezası

SÖZDE BÜYÜLERDE NE ARARSAN VAR



Kurul, arama motoru Google'da canbar büyüsü ifadesi ile arama yapıldığında arama sonuçlarının gösterildiği ekranda www.medyummustafabey.com adresli internet sitesinin, "Gideni geri getirme ritüeli-Kaşık ritüeli ile bağlama", "Papaz, kabala, canbar ritüelleri hakkında detaylı bilgiler için hemen aramaya geç. Kabala ritüeli. Papaz ritüeli. Eşi eve-kendine bağlama. Şirinlik ve muhabbet" şeklinde ifadelerle, www.medyumkerim.com adresli internet sitesinin, "Kerim Bey-Soğutma-medyumkerim.com" şeklinde ifadelerle, www.spiritualistler.com adresli internet sitesinin, "Çok tavsiye edilen Manevistler-bağlama çalışmaları, bağlılık çalışması ve gideni geri getiren başarılı çalışmaları için arayın ve danışın. Aşk çalışması konusunda etkili çözümler ve yüksek başarı ortalaması ile ün salan uzmanlar" şeklinde ifadelerle, www.rituelistler.com adresli internet sitesinin, "Gideni geri getirme ritüeli-Birini kendine bağlama ritüeli" , "Birini başkasından veya kendinizden ayırma soğutma ritüelleri hakkında bilgi edinin. Yüksek tesirli bağlama çalışmaları gerçekleştiren Hasan Beyi hemen arayabilirsiniz" şeklinde ifadelerle tanıtımının yapıldığını tespit etti.