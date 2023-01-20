Google’ın ana kuruluşu Alphabet 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Pichai, bu karardan duyduğu üzüntüyü paylaşarak, "Bu değişikliklerin Google çalışanlarının yaşamlarını etkileyeceği gerçeği üzerimde çok büyük bir ağırlık oluşturuyor ve bizi buraya getiren kararların tüm sorumluluğunu alıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Son 2 yılda dramatik bir büyüme dönemi yaşadıklarını kaydeden Pichai, ancak bugün karşı karşıya oldukları ekonomik gerçekliğin farklı olduğunu ifade etti.