Google'ın ana kuruluşu Alphabet 12 bin kişiyi işten çıkaracak
ABD'li teknoloji şirketlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet, 12 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinin verilerine göre ise teknoloji şirketleri 2022'nin başından bu yana 190 binden fazla çalışanının işine son verdi.
Alphabet Üst Yöneticisi Sundar Pichai, şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda, şirketi geleceğe hazırlamak için zor bir karar aldıklarını belirtti.
Pichai, "İş gücümüzü yaklaşık 12 bin kişi azaltmaya karar verdik." ifadesini kullandı.
ABD'de işten çıkarılan çalışanların halihazırda bilgilendirildiğini belirten Pichai, diğer ülkelerde işten çıkarılması planlanan çalışanların ise süreçlerinin yerel yasalar ve uygulamalar nedeniyle daha uzun süreceğini aktardı.
Pichai, bu karardan duyduğu üzüntüyü paylaşarak, "Bu değişikliklerin Google çalışanlarının yaşamlarını etkileyeceği gerçeği üzerimde çok büyük bir ağırlık oluşturuyor ve bizi buraya getiren kararların tüm sorumluluğunu alıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Son 2 yılda dramatik bir büyüme dönemi yaşadıklarını kaydeden Pichai, ancak bugün karşı karşıya oldukları ekonomik gerçekliğin farklı olduğunu ifade etti.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE İŞTEN ÇIKARMA DALGASI BÜYÜYOR
Yükselen enflasyon ve olası resesyon teknoloji sektöründe endişelere neden olurken, özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.
Bu şirketler arasında Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması da dikkati çekmişti.
Son olarak ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft, 10 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.
Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinin verilerine göre ise teknoloji şirketleri 2022'nin başından bu yana 190 binden fazla çalışanının işine son verdi.
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