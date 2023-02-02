02 Şubat 2023, Perşembe
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Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

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Giriş Tarihi: 02.02.2023
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Rekabet Kurulu’ndan Google’a soruşturma

Rekabet Kurulu tarafından Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma açıldı.

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