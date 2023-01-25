Son dakika: Almanya Ukrayna için kararını verdi! Rusya’nın tehdidine rağmen Leopard tanklarını yollayacak

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin, Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Scholz'un bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında söz konusu kararı duyurduğu ve "Bu karar, Ukrayna'yı elimizden gelen en iyi şekilde destekleme yönündeki bilinen çizgimizi takip etmektedir. Uluslararası alanda yakın bir koordinasyon ve uyum içerisinde hareket ediyoruz." dediği aktarıldı.

Açıklamada kararın, Almanya'nın en yakın Avrupalı ve uluslararası ortaklarıyla gerçekleştirilen yoğun istişarelerin bir sonucu olduğu vurgulandı.

Karardaki amacın, Ukrayna için Leopard 2 tanklarıyla iki tank taburunu hızla bir araya getirmek olduğu ifade edilerek ilk adımda Almanya'nın silahlı kuvvetler envanterinden 14 adet Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacağı belirtildi.

Diğer Avrupalı ortakların da Ukrayna'ya Leopard-2 tanklarını verecekleri aktarılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin Leopard tanklarıyla ilgili eğitiminin Almanya'da hızlı bir şekilde başlayacağı kaydedildi.

Ukrayna'ya destek paketinin, eğitimin yanı sıra lojistik, mühimmat ve sistemlerin bakımını da içereceği ifade edildi.

Almanya'nın, Leopard-2 tanklarını envanterlerinden Ukrayna'ya hızlı bir şekilde teslim etmek isteyen ülkelere, bunların sevkiyatı için onay vereceği belirtildi.

NATO VE RUSYA'DAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Pistorius, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Görüşmede başta Ukrayna'nın desteklenmesi olmak üzere birçok konunun ele alındığını ifade eden Pistorius, kendileri için Ukrayna-Rusya savaşında NATO'nun savaşın bir tarafı olmaması ilkesinin geçerli olduğunu, aynı zamanda ittifakın birlikteliğinin de önem taşıdığını belirtti.

Pistorius, Almanya'nın Ukrayna'ya 2023 ilkbahar paketi ile aralarında Marder zırhlı muharebe araçları ve Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu yaklaşık 1,1 milyar avroluk destek sağlayacağını yineleyerek, böylelikle Almanya'nın Ukrayna'ya desteğin 3,3 milyar avronun üzerinde olduğunu kaydetti.