25 Ocak 2023, Çarşamba
ABD’nin Ukrayna’ya vereceği “Abrams” tankları ve özellikleri neler? Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirir mi?
Ukrayna'ya tank desteği verilip verilmeyeceği uzun süredir gündemdeki yerini koruyordu. Almanya Leopard 2 tipi tankların gönderileceğini duyurdu. ABD de Başkan Joe Biden'ın açıklamasına göre Ukrayna'ya 31 adet 'M1- Abrams' tankları gönderecek, Peki, M-1 Abrams ve Leopard 2 tankların özellikleri neler? Ukrayna'nın elinde olursa savaşın seyri nasıl değişir? Kaç ülkede bu tanklardan var? İşte A Haber'in özel haberi...
Giriş Tarihi: 25.01.2023 21:14 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 22:05
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