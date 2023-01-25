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Haberler Galeri ABD’nin Ukrayna’ya vereceği “Abrams” tankları ve özellikleri neler? Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirir mi?

ABD’nin Ukrayna’ya vereceği “Abrams” tankları ve özellikleri neler? Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirir mi?

Ukrayna'ya tank desteği verilip verilmeyeceği uzun süredir gündemdeki yerini koruyordu. Almanya Leopard 2 tipi tankların gönderileceğini duyurdu. ABD de Başkan Joe Biden'ın açıklamasına göre Ukrayna'ya 31 adet 'M1- Abrams' tankları gönderecek, Peki, M-1 Abrams ve Leopard 2 tankların özellikleri neler? Ukrayna'nın elinde olursa savaşın seyri nasıl değişir? Kaç ülkede bu tanklardan var? İşte A Haber'in özel haberi...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 25.01.2023 21:14 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 22:05
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ABD’nin Ukrayna’ya vereceği “Abrams” tankları ve özellikleri neler? Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirir mi?

Rusya'ya karşı Ukrayna'ya savaşın başından bu yana silah yardımı yapan Batı, şimdi de tank göndermeye başlıyor.

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ABD’nin Ukrayna’ya vereceği “Abrams” tankları ve özellikleri neler? Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirir mi?

Haftalar süren ikna çabalarının ardından Almanya Leopard-2 tanklarını Ukrayna'ya göndereceğini ilan etti.

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ABD’nin Ukrayna’ya vereceği “Abrams” tankları ve özellikleri neler? Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirir mi?

ABD de, Kiev'e 31 adet 'M1-Abrams' tankları göndermeye hazırlanıyor.

Resmi kararı ise Başkan Jode Biden canlı yayında duyurdu.

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ABD’nin Ukrayna’ya vereceği “Abrams” tankları ve özellikleri neler? Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirir mi?

Bu gelişme sonrası "Abrams tankları, Ukrayna'nın eline geçtiğinde savaşın seyri değişir mi? 'Abrams' tanları ve özellikleri neler? Kaç ülkede var? ve Hangi savaşlarda kullanıldı?" sorusu sorulmaya başlandı.

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ABD’nin Ukrayna’ya vereceği “Abrams” tankları ve özellikleri neler? Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirir mi?

M1 ABRAMS TANKININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Peki, ABD'nin Ukrayna'ya göndermeyi planladığı 'M1-abrams' tankının özellikleri neler?

-SAATTE 72 KM HIZA ÇIKABİLİYOR

-465 KİLOMETRELİK MENZİLE SAHİP

-EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ ÜSTÜN ZIRH KORUMASI

-4 KİŞİLİK MÜRETTEBATA SAHİP

-MÜRETTABAT İÇİN ÖZEL TASARIMI VAR