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Türkiye ve Suriye arasında normalleşme ilişkileri! Rusya'dan flaş açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.01.2023
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Türkiye ve Suriye arasında normalleşme ilişkileri! Rusya’dan flaş açıklama

Rusya Dışişleri bakanı Sergey Lavrov, Mısır temasları kapsamında görüştüğü Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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