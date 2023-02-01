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Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.02.2023
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Filipinler’de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü, ülkenin güneydoğusunda 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi. Depremin 11 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı.

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