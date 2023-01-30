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Forbes dergisinden F-16 itirafı: Türkiye’nin tek tercihi ABD değil

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
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Forbes dergisinden F-16 itirafı: Türkiye’nin tek tercihi ABD değil

ABD merkezli Forbes dergisi, Ankara-Washington yönetimi arasındaki F-16 anlaşmazlığını gündeme taşıdı. Forbes, F-16'ların alternatifsiz olmadığını ifade etti. Londra'nın, anlaşmaya sıcak baktığı kaydedildi. İşte detaylar...

Türkiye ile ABD arasında devam eden F-16 anlaşmazlığı, geçtiğimiz günlerde Türkiye düşmanı ABD'li senatörün sözleriyle bir kez daha gündeme gelmişti. ABD yönetimi, Türkiye'ye F-16 satışının onaylanması için hareket geçmişken ABD'li senatör Bob Menendez, Türkiye'nin Yunanistan'ı tehdit ettiğini ileri sürerek ABD'nin bu durumu dikkate alması gerektiğini ifade etmiş, F-16 satışının onaylanmaması gerektiğini söylemişti.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı ve mondernizasyonunu engellemek için son kozlarını oynayan Menendez'e rağmen Washington müzakereleri olumlu geçmişti.

"F-16'LAR ALTERNATİFSİZ DEĞİL"

F-16 süreci şimdilik belirsizliğini korurken ABD merkezli Forbes dergisi, Türkiye'nin İngiltere ile anlaşmanın eşiğinde olduğunu gündeme taşıdı. Forbes, Ankara'nın gündeminde F-16'ların alternatifinin olduğunu belirttiği yazıda, İngiliz Eurofighter tedariki seçeneğini de masada durduğunu vurguladı.

Türkiye'nin tahminen 24-48 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağını içeren milyarlarca dolarlık bir silah paketi için İngiltere ile görüştüğünü yazan Forbes, görüşmelerin ABD ile 40 gelişmiş Block 70 F-16 Viper jeti ve 79 modernizasyon kiti için 20 milyar dolarlık başka bir anlaşmanın ardından geldiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin, ABD Kongresi'ndeki Türkiye-karşıtı lobilerin girişimlerine karşı her zaman Eurofighter Typhoon seçeneğinin masada olduğunu belirten Forbes, Türk Hava Kuvvetleri'nin 4.5 nesil Eurofighter alımını memnuniyetle karşılayabileceğini kaydetti.

İNGİLTERE SICAK BAKIYOR

İngiltere'nin de Türkiye'ye tedarik konusuna sıcak baktığı ifade edilirken, "Anlaşma 10 milyar doların üzerinde ve ayrıca C-130J Hercules nakliye uçaklarını, Type 23 fırkateynlerini ve Türkiye'nin ABD yapımı M60 tankları için yeni motorları içeriyor" ifadeleri yer aldı.

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