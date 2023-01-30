Boris Johnson’dan tarihi itiraf! Çarpıcı telefon görüşmesinde Putin’den füze sözleri: Sadece bir dakika sürer

BENİ TEHDİT ETTİ

Putin'in kendisini "füze saldırısıyla" tehdit ettiğini aktaran Johnson, "Bir noktada beni tehdit etti ve 'Boris, seni incitmek istemiyorum ama bu füzeyle sadece bir dakika sürer.' dedi." ifadesini kullandı.

Johnson, "Ancak ses tonunun rahatlığından ve kayıtsızlık havasından, onun müzakereye yönlendirme girişimlerimle dalga geçtiğini hissettim." görüşünü paylaştı.