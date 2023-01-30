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Boris Johnson'dan tarihi itiraf! Çarpıcı telefon görüşmesinde Putin'den füze sözleri: Sadece bir dakika sürer

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
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Boris Johnson’dan tarihi itiraf! Çarpıcı telefon görüşmesinde Putin’den füze sözleri: Sadece bir dakika sürer

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından hazırlanan bir belgeselde önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce bir telefon görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Johnson, "Beni bir noktada tehdit etti. 'Boris seni bir füze ile incitmek istemiyorum. Bu sadece bir dakika sürer' dedi" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Şubat 2022'deki Rusya-Ukrayna savaşı öncesi kendisini "füze saldırısıyla" tehdit ettiğini söyledi.

BBC'nin hazırladığı belgeselde Putin'in, diğer ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmeler incelendi. Belgeselde Johnson ve Putin'in telefon görüşmesine dair ayrıntılara yer verildi.

MUTLAK BİR FELAKET OLACAĞI KONUSUNDA UYARDI

Johnson, Şubat 2022'de Putin ile "çok uzun" süren görüşmesinde Ukrayna'yı işgal etmelerinin "mutlak bir felaket" olacağı konusunda Putin'i uyarmasının ardından tehdit edildiğini belirtti.

Ukrayna'yı işgal etmelerinin Batı'nın yaptırımlarına yol açacağı ve NATO'nun Rusya sınırlarına daha fazla asker göndereceği konusunda Putin'i uyardığını kaydeden Johnson, Ukrayna'nın "yakın gelecekte" NATO'ya katılmayacağını söyleyerek Putin'in askeri harekatını caydırmaya çalıştığını kaydetti.

BENİ TEHDİT ETTİ

Putin'in kendisini "füze saldırısıyla" tehdit ettiğini aktaran Johnson, "Bir noktada beni tehdit etti ve 'Boris, seni incitmek istemiyorum ama bu füzeyle sadece bir dakika sürer.' dedi." ifadesini kullandı.

Johnson, "Ancak ses tonunun rahatlığından ve kayıtsızlık havasından, onun müzakereye yönlendirme girişimlerimle dalga geçtiğini hissettim." görüşünü paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Eski İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 22 Ocak'ta Kiev'de bir araya gelmişti. Johnson, Ukrayna'ya, Rusya'yla devam eden savaşı 2023'te bitirebilmesi için destek vereceklerini belirtmişti.

KREMLİN'DEN YALANLAMA GELDİ

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlaması öncesi bir telefon görüşmesinde kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söyledi. Kremlin ise Johnson'ı "yalan söylemekle" suçladı.

Boris Johnson’dan tarihi itiraf! BORİS JOHNSON'DAN TARİHİ İTİRAF!

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