30 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Yunanistan'da savaş uçağı düştü

Son dakika | Yunanistan'da savaş uçağı düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
ABONE OL
Son dakika | Yunanistan’da savaş uçağı düştü

Son dakika haberi...Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının İyon Denizi'ne düştüğü bildirildi. Uçakta bulunan pilot ve yardımcı pilot için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA