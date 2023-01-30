Dünya basını Başkan Erdoğan’ı manşetlerine taşıdı! İsveç’e NATO şoku | Finlandiya’ya da mesaj verdi

Yaşananların, Türkiye'nin şimdiye kadar İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayı reddetmesini pekiştirdiği tespiti yapıldı:

NATO'ya yeni üye kabulü için mevcut üyelerinin oy birliğiyle onayı gerekiyor, ancak Erdoğan hükümeti İsveç'i sadece ve sadece şartları yerine getirmesi durumunda kabul edeceğini söyledi.

Erdoğan'ın sözleri uluslararası Haber ajansları tarafından 'acil' kodu ile anbean abonelerine servis edilirken pek çok gazetede birinci manşet oldu.

'Erdoğan, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini engelleyebileceğini söyledi' başlığı ile çıkan BBC, haberinde 'Erdoğan, Ankara'nın Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını kabul edebileceğini ancak İsveç'in katılamayacağını öne sürdü' ifadesine yer verdi.