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Dünya basını Başkan Erdoğan'ı manşetlerine taşıdı! İsveç'e NATO şoku | Finlandiya'ya da mesaj verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
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Dünya basını Başkan Erdoğan’ı manşetlerine taşıdı! İsveç’e NATO şoku | Finlandiya’ya da mesaj verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkisi dünya basınında gündem oldu. 'Terör örgütleriyle mücadele' sözünü tutmayan İsveç, Türk ve İslam dünyasının kutsallarına saldırılara göz yumuyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları "İsveç'e şok" ve "NATO üyeliği riski" olarak manşetlere taşındı. İşte dünyanın önde gelen basın organlarından The Guardian, Reuters, Associated Press, BBC, Al Jazeera ve LA Times'ın manşetleri...

Türkiye ile İsveç arasında NATO üyelik görüşmeleri devam ederken Rasmus Paludan isimli siyasetçinin Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiği önünde Kur'an-ı Kerim yakması ile başlayan kriz dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor. Erdoğan'ın sözleri dünya basınında 'İsveç'e şok' manşetlerinin atılmasına neden olurken İsveç son umudunu tanıdık bir isme bağladı.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Başkan Erdoğan, NATO Üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'e sert çıkarken aynı durumdaki Finlandiya'yı da uyardı. Bilecik'te gençlerle buluşan Erdoğan, "Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım" dedi.

DÜNYADA BİRİNCİ MANŞET: İSVEÇ'E ŞOK

LA Times Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığı senaryonun İsveç'e şok olacağını yazdı.

Independent 'Erdoğan, Finlandiya'nın NATO hedefini onaylayabilir, İsveç'i 'şok' edebilir' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Hindistan merkezli NDTV 'Türkiye Finlandiya'yı NATO'ya Kabul Edebilir, Ama İsveç Olmadan' dedi.

CBC, Erdoğan'ın 'Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verdiğimizde İsveç şok olacak' sözünü öne çıkardı.

Bloomberg ise bu gelişmeyi 'Türkiye, Finlandiya'nın NATO Üyelik Teklifini Destekleyebilir, İsveç'i Reddedebilir'başlığı ile okurlarına duyurdu.

REUTERS: ERDOĞAN, FİNLANDİYA İÇİN SİNYAL VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Finlandiya'nın üyeliğinin İsveç'in yerine değerlendirilebileceğinin sinyallerini verdiğini yazan Reuters, haberinde şu ayrıntıları paylaştı:

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Stockholm ile artan gerilim ortamında Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını İsveç'ten önce kabul edebileceğinin sinyalini verdi. İsveç ve Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından geçen yıl NATO'ya katılmak için başvurdu. Tüm üye ülkelerin onayına ihtiyaçları var. Türkiye ve Macaristan, üyelikleri henüz onaylamadı.

ASSOCİATED PRESS: ERDOĞAN, ŞARTLAR YERİNE GETİRİLİRSE KABUL EDECEK

"Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayabilir, İsveç'i 'şok' edebilir" ifadesini kullanan Associated Press, Türk hükümetinin Türkiye karşıtı gösteriler ve İslamofobik olaylar nedeniyle Avrupa ülkelerine seyahat konusunda uyarıda bulunduğunu aktardı.

Cumartesi günü yayınlanan seyahat uyarısının, geçtiğimiz hafta sonu İsveç'teki Türk Büyükelçiliği önünde düzenlenen eylemin ardından geldiği belirtildi.

Yaşananların, Türkiye'nin şimdiye kadar İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayı reddetmesini pekiştirdiği tespiti yapıldı:

NATO'ya yeni üye kabulü için mevcut üyelerinin oy birliğiyle onayı gerekiyor, ancak Erdoğan hükümeti İsveç'i sadece ve sadece şartları yerine getirmesi durumunda kabul edeceğini söyledi.

Erdoğan'ın sözleri uluslararası Haber ajansları tarafından 'acil' kodu ile anbean abonelerine servis edilirken pek çok gazetede birinci manşet oldu.

'Erdoğan, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini engelleyebileceğini söyledi' başlığı ile çıkan BBC, haberinde 'Erdoğan, Ankara'nın Finlandiya'nın NATO'ya katılmasını kabul edebileceğini ancak İsveç'in katılamayacağını öne sürdü' ifadesine yer verdi.

BBC'de yer alan haberde ise," Erdoğan, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini engelleyebileceğini söyledi" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Erdoğan'ın, "Eğer kesinlikle NATO'ya katılmak istiyorsanız, bu teröristleri bize geri vereceksiniz" sözlerine dikkat çekildi. İngiliz Guardian gazetesi 'Erdoğan, Türkiye'nin İsveç olmadan Finlandiya'yı NATO'ya kabul edebileceğini söyledi' dedi.

Al Jazeera 'Erdoğan, Türkiye'nin Finlandiya'yı NATO'ya kabul edebileceğini ancak İsveç'i engelleyebileceğini söyledi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

İSVEÇ BASINI BÖYLE DUYURDU

Aftonbladet 'Türkiye, Finlandiya'yı NATO'ya kabul etmeye hazır' başlığını tercih ederken bir başka İsveç gazetesi Dagens Nyheter Erdoğan'ın Finlandiya'ya yeşil ışık yakabileceğinin sinyalini verdiğini yazdı.

Svenska Dagbladet 'Erdoğan: Türkiye NATO'da Finlandiya'ya evet diyebilir' başlığı ile çıktı.

İsveç'in en çok okunan gazetelerinden Aftonbladet, Başkan Erdoğan'ın bu sözlerini "Türkiye, Finlandiya'yı NATO'ya kabul etmeye hazır" diyerek okuyucularına sundu. Stockholm Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Türkiye uzmanı Paul Levin'i 'Erdoğan ilk kez bu kadar net konuştu' ifadelerine haberinde yer verdi.

The Guardian'da ise skandal ifadelere başvuruldu. "Erdoğan, Türkiye'nin İsveç olmadan Finlandiya'yı NATO'ya kabul edebileceğini söyledi" başlığı ile verilen haberde, Türkiye'nin ittifakın 32 ülkesinin genişleme umutlarını rayından çıkarmakla tehdit ettiği ileri sürüldü.

Yunan Ta Nea da yer alan haberde, 'Erdoğan'ın pazarlıkları ifadesi kullanıldı." İsveç'in katılım prosedürlerini 'dondurmasının' ardından, Erdoğan,, oyunu ikiye "kırma" olasılığını açık bırakarak Finlandiya'nın İttifaka katılmasına izin verdi." denildi.

Yunanistan'ın Kathimerini gazetesinde ise, "NATO için yeni uzlaşmazlık resitali" ifadeleri kullanıldı. Haberde, "İsveç'te Kuran'ın yakılmasına atıfta bulunan Erdoğan, "Ne kadar şerefsiz olduklarını gösterdiler" dedi." ifalereri yer aldı.

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