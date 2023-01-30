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İşte ABD ve PKK arasındaki organik bağ!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2023 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023
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İşte ABD ve PKK arasındaki organik bağ!

Beyaz Saray’a yakınlığı ile bilinen WP gazetesindeki makalede kullanılan fotoğrafın altında “ABD güçleri eylül ayında PKK’ya askeri eğitim veriyor” ifadesi yer aldı. Resmin altındaki bu bilgi notu, ABD ve PKK arasındaki kirli ilişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD'nin terör örgütü PKK ile olan kirli işbirliği, bu kez de The Washington Post'un sayfalarına taşındı.

The Washington Post'ta yer alan, "Tam entegrasyon yöntemine rağmen, özel operasyonlardaki kadınlar birçok engelle karşılaşıyor" başlıklı makale için kullanılan bir fotoğrafın altındaki not, ABD'nin terör örgütü PKK'yı eğittiğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Köşe yazarı Joe Davidson imzalı makale için kullanılan fotoğrafın altında, "ABD güçleri Eylül ayında PKK'ya askeri eğitim veriyor" ifadesi yer aldı.

Resmin altındaki notu fark eden, terörizm ve terörle mücadele konularında uzman Amerikalı siyasi analist Bruce Hoffman, Washington Post'un sayfasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hoffman, fotoğrafın altında yer alan notla ilgili, "Bugünkü Washington Post'un 2'inci sayfasına yer alan fotoğrafın altındaki başlığa bakın.

ABD Özel Harekât Kuvvetleri, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 1997'den beri yabancı terör örgütü olarak listelenen PKK'ya gerçekten askeri eğitim mi veriyor?" ifadelerini kullandı.

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