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Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan doğasever gençleri tebrik etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.01.2023
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Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan doğasever gençleri tebrik etti

K Parti Ankara İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından #DünyaOrtakEvimiz etiketiyle paylaşım yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'ne desteklerini veren gençleri tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında Ankara'da topladıkları atıkları dönüşüme kazandıran gençleri tebrik etti.

Emine Erdoğan, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından #DünyaOrtakEvimiz etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ellerinize sağlık gençler. Her birinizin gayreti diğerine eklenerek hepimiz için daha umut dolu bir gelecek hazırlayacak. Sıfır Atık hareketinin mirasçıları, yüreği doğa için çarpan gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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