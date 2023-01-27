ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için skandal tehdit! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek istedi
Türkiye'nin hakkı olan savaş jetlerini vermemk için direnen ABD'de skandal açıklamalar peş peşe devam ediyor. Türkiye'ye verilen sözleri tutmayan İsveç ve Finlandiya'ya destek çıkan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, F-16 satışı için NATO üyeliğine onay istedi. Türkiye'yi açıkça tehdit eden ABD'li Nuland, "Kongre F-16 satışına daha sıcak bakar" dedi.
Yunan lobisi bu satışı engellemek için elinden gelen her türlü yolu denerken bir skandal da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'dan geldi. Nuland, İsveç'teki alçak eylemler dizisini görnezden gelerek yine tehdit dilini kullandı.
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda düzenlenen "Rusya'nın Saldırganlığıyla Mücadele: Ukrayna ve Ötesi" adlı oturumda, Türkiye'ye F-16 satışı ve Ankara'nın İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazları konuşuldu.
İfade özgürlüğü kisvesi altında Türkiye'nin haklı taleplerini görmezden gelen Nuland, "Müttefiklerimiz olarak ihtiyaç duyduklarını düşündüğümüz güvenlik desteğini onlara verebilmek için Kongre'nin desteğine ihtiyacımız olduğunu Türk müttefiklerimize de belirttik" dedi.
Nuland İsveç ve finlandiya'nın NATO üyeliğine türkiye'nin onay vermesi halinde F-16 meselesine Kongre'nin daha sıcak bakacağını ileri sürdü.
İKİ FARKLI AÇIKLAMA
Sözcü Yardımcısı Vedant Patel ise, Başkanı Joe Biden'ın ve bakanlığın F-16'lar konusunda çok net olduğunu söyledi.
Patel, "Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğu ve NATO sistemi içerisinde güvenlik operasyonelliği konusunda desteğimizin devam edeceği konusunda net olduk. Bu iki konu, yani F-16'lar ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulü, birbirinden ayrı olmaya devam edecek; herhangi bir karşılıklılık söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
"KONGRE İLE ÇALIŞACAĞIZ" DENMİŞTİ
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin bağlantılı olmadığını söyledi.
Flake, Ankara'da bir grup gazeteciye Türk-Amerikan ilişkilerinin güncel durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın dün Washington'da bir araya geldiğini anımsatan Flake, iki ülke arasındaki üst düzey görüşmelerden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.
Blinken'ın Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasından dolayı teşekkür ettiğini dile getiren Flake, görüşmede ayrıca Türkiye'ye F-16 satışı, Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO gibi konuların da gündeme geldiğini aktardı.
Flake, ABD Kongresinin Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonuna karşı çıkmasıyla Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin bir bağlantısı olup olmadığının sorulması üzerine, "Hayır. Burada bir bağlantı yok. Bakan Blinken bunu açıkça söyledi." yanıtını verdi.
ABD'li Senatör Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıktığını hatırlatan Flake, "Senatör Menendez ile hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da birlikte çalıştım. Kendisinin dile getirdiği ciddi endişeleri var. Ancak bunun İsveç ve Finlandiya ile alakası yok. Fakat şunu da söylemeliyim ki İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılması için evrensel bir arzu var. Bu Kongre'de de öyle." değerlendirmesinde bulundu.
"BİDEN YÖNETİMİ BU SATIŞIN ARKASINDA"
Flake, ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğine işaret ederek, "Kongre, yasama organı ve bağımsız bir organ. Bu organın silah satışını onaylaması lazım. Dolasıyla yönetim 'hadi bunu yapalım' diyemez. Ancak Biden yönetimi bu satışın arkasında ve Kongreyle bu konuda çalışıyor." dedi.
Büyükelçi Flake, Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışına yönelik Kongreye yaptığı bildirime ne zaman dönüş yapılacağına ilişkin ellerinde kesin bir tarih olmadığını söyledi.
"VERİMLİ BİR DİYALOĞUMUZ VAR"
Flake, Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra başlayan angajmana ilişkin bir soru üzerine, "Bu konudaki sorular için sizi Türk hükümetine yönlendiriyorum. ABD, rejim ile temas kurmaya ve ilişkileri normalleştirmeye karşıdır." ifadesini kullandı.
Türkiye ile ABD arasında özellikle kuzeydoğu Suriye konusunda güvenlik alanlarında da temasların sürdüğüne işaret eden Flake, "Her zaman Türk müttefiklerimizle çalışmanın yollarına bakıyoruz. Onlar (Türkiye) DEAŞ ile mücadelede önemli bir ortağımız. Bazı farklılıklarımız var. Hem biz hem onlar bu farklılıkları dile getiriyor. Ama verimli bir diyaloğumuz var." dedi.
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