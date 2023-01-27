27 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri F-35 uçakları Polonya'ya ulaştı

F-35 uçakları Polonya'ya ulaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.01.2023
ABONE OL
F-35 uçakları Polonya’ya ulaştı

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, NATO misyonunun bir parçası olarak Hollanda'dan gönderilen F-35 savaş uçaklarının ülkeye ulaştığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA