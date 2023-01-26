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NATO savunma bakanları 14 Şubat'ta toplanacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.01.2023
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NATO savunma bakanları 14 Şubat’ta toplanacak

NATO ülkelerinin savunma bakanları, 14-15 Şubat'ta Brüksel'de Ukrayna ağırlıklı gündemle bir araya gelecek. Toplantı ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

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