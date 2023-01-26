Dünyanın en yaşlı insanı unvanını aldı! Uzun yaşamının sırrını açıkladı
Fransız rahibe Lucile Randon'un geçen günlerde hayatını kaybetmişti. Randon’un ölümünün ardından Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek 'dünyanın en yaşlı insanı' unvanını İspanyol Maria Branyas Morera aldı. Morera uzun yaşamının sırrını ise bakın hangi cümle ile açıkladı.
17 Ocak'ta hayatını kaybeden Fransız rahibe Lucile Randon'un ardından dünyanın en yaşlı insanı unvanı Maria Branyas Morera geçti.
İngiliz gazetesi The Guardian'da yer alan habere göre Guinnes Dünya Rekorları, Morera'nın 'dünyadeki en yaşlı kişi' olduğunu onayladı.
Dünyada pek çok önemli olayı görmüş olan Maria, 1918 pandemisini, İkinci Dünya Savaşı'nı ve İspanya'daki iç savaşa şahit olmuş.
Aynı zamanda şu an 115 yaşında olan yaşlı kadın, 113 yaşında koronayı da atlamış.
Maria'nın 78 yaşındaki en genç kızı Rosa Moret ise annesinin uzun yaşamının sırrının 'genetik' olduğunu ifade etti.
İspanya televizyonuna konuşan Moret, "Annem asla hastaneye gitmedi, hiçbir kemiği kırık değil, durum gayet iyi ve acı çekmiyor" sözlerine yer verdi.
Maria popüler olunca ailesi ona bir Twitter hesabı almış. Maria orada kendini "Yaşlı, çok yaşlı, ama aptal değil" olarak yorumlamış.
Maria'nın 1907 yılında San Francisco'da doğduğu biliniyor. Maria'nın ailesi Meksika'dan ABD'ye taşınmış.
Ancak Birinci Dünya Savaşı ile birlikte aile İspanya'ya dönmeye karar vermiş. 1931 yılında ise bir doktorla evlenmiş.
Maria'nın kocası 72 yaşında hayatını kaybetmiş. Yaşlı kadının 3 çocuğu, 11 torunu ve 11 de torunun torunu var.
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