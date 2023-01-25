İki gün içinde 2. mayın: Patlamaya hazırdı! Bulgaristan 'tehlike uyarısı' yaptı
Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Karadeniz’de sürüklenen deniz mayınları tehlike oluşturmayı sürdürüyor. Son olarak Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Karadeniz açıklarında başıboş YaM tipi deniz mayınının imha edildiği bildirildi.
Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Kochan Burnundan geçen bir geminin mürettebatı, başıboş bir mayın olduğunu tespit ederek ilgili birimlere bilgi verdi. İhbarın ardından bölgeye helikopter gönderildi.
Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, başıboş mayının kıyıdan 14.8 deniz mili açıkta bulunduğu ve ilk olarak Ukrayna bandıralı bir gemi tarafından görüldüğü belirtildi.
Sovyetler Birliği dönemine ait olan YaM tipi deniz mayınının özel dalgıçlar tarafından kontrollü şekilde imha edildiği aktarıldı. Ayrıca mayının patlamaya hazır olduğu bilgisi paylaşıldı.
Bulgaristan Deniz Kuvvetleri ise bölgede başka mayınların olabileceği ihtimaline karşın Bulgaristan kara sularından geçecek gemilere tehlike uyarısı yaptı.
Öte yandan pazartesi günü de Karadeniz kıyısındaki Tülenovo köyü yakınlarında kıyıdan 200 metre açıkta tespit edilen başıboş YaM tipi deniz mayını kontrollü bir şekilde imha edilmişti.
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