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Türkiye NATO kapısını kapattı! İsveç Başbakanı Kristersson bin pişman: "Bazı provokatörlerin eylemleri üyeliğimizi geciktirdi"

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Giriş Tarihi: 24.01.2023 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
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Türkiye NATO kapısını kapattı! İsveç Başbakanı Kristersson bin pişman: Bazı provokatörlerin eylemleri üyeliğimizi geciktirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'ya gösterilen müsamaha ve son olarak Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına göz yuman İsveç'e NATO kapısını kapatmıştı. Bu akşam saatlerinde de Ankara'nın talebi üzerine TürkiyeFinlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz şekilde iptal edildi. Yaşananlar sonrası pişmanlık itirafında bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Bazı provokatörlerin eylemleri, NATO üyeliğimizi geciktirdi. Türkiye ile yeniden işleyen bir diyaloğa girmek istiyoruz." diye konuştu. Kristersson, "Türkiye’nin görüşleri tamamen makul. İsveç’in NATO üyeliğini istiyorsak yaptıklarımız hakkında düşünmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İsveç'te terör örgütü PKK'nın Başkan Erdoğan'ı hedef alan eylemleri ve ardından Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları sonrası Türkiye masaya yumruğunu çok sert bir şekilde vurdu. Başkan Erdoğan, geride kalan gün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İsveç'e kapıyı net şekide kapatarak, "Böyle bir kepazeliğe izin verenler NATO'ya başvuru konusunda bizden destek destek beklemesinler." ifadeleriyle tepki gösterdi.

TÜRKİYE ÜÇLÜ MEKANİZMAYI SÜRESİZ ŞEKİLDE İPTAL ETTİ

Bu akşam saatlerinde de Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz şekilde iptal edildi.

Bir sonraki toplantı Şubat ayında Brüksel'de yapılacaktı.

İSVEÇ BAŞBAKANI KRİSTERSSON'DAN İTİRAF GELDİ: "BAZI PROVOKATÖRLERİN EYLEMLERİ ÜYELİĞİMİZİ GECİKTİRDİ"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, yaşananlar sonrası yaptığı açıklamada, ülkesindeki skandal eylemlerin 'provokasyon' olduğunu dile getirdi.

Türkiye'ye saygı duymaları gerektiğini vurgulayan Kristersson, "Bugün, bizim için NATO'ya girmekten daha önemli bir ulusal güvenlik meselesi yok. Bazı provokatörlerin eylemleri, NATO üyeliğimizi geciktirdi. Türkiye ile yeniden işleyen bir diyaloğa girmek istiyoruz." diye konuştu.

"NATO'YU İSTİYORSAK YAPTILARIMIZI DÜŞÜNMELİYİZ"

"Anlaşma iyi gidiyor, ama her şeyde hemfikir olmadığımız açık." itirafında bulunan İsveç Başbakanı, "İsveç yasaları uygulanmalı. İsveçli siyasetçilerin idamını gösteren bir kukla asılsaydı biz de kötü hissederdik. Türkiye'nin görüşleri tamamen makul. İsveç'in NATO üyeliğini istiyorsak yaptıklarımız hakkında düşünmeliyiz. 28 ülke kendi için kararlar verdi. Türkiye de kendi için kararlar veriyor." ifadelerini kullandı.

"BU YAŞANANLARIN İSVEÇ GÜVENLİĞİNE ETKİSİ OLACAK"

Türkiye'nin kararında tuhaf bir şey olmadığını söyleyen Kristersson, "Bu olayların İsveç güvenliğine etkisi olacak. Son derece gergin ortam güvenliğimize zarar verir." dedi.

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