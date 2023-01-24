24 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de tarihte görülmemiş olay: Tüfeğin tetiğine basan köpek sahibini öldürdü

ABD'de tarihte görülmemiş olay: Tüfeğin tetiğine basan köpek sahibini öldürdü

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 24.01.2023 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
ABONE OL
ABD’de tarihte görülmemiş olay: Tüfeğin tetiğine basan köpek sahibini öldürdü

ABD'de tarihte görülmemiş olay kayıtlara geçti. Ülkenin Kansas şehrinde kamyonetinde cansız bulunan bir kişinin köpeğinin tetiğe basması sonucu kendi silahıyla vurularak öldüğü belirlendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA