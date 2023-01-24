ABD’de tarihte görülmemiş olay: Tüfeğin tetiğine basan köpek sahibini öldürdü

Sumner İlçe Şerifi Ofisinden yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan Amerikalının kamyonetinde bir silahla vurularak can verdiği bildirildi. TÜFEK VE KÖPEK Olay yerine ulaşan polis, arkadan vurulan bir kişiyle arka koltukta bir tüfek ve bir köpek gördü. ÖKPEK SAHİBİNİ VURDU Yapılan incelemede köpeğin, emniyete alınmayan tüfeğin tetiğine basarak sahibini vurduğu anlaşıldı. YARALANAN ADAM ÖLDÜ Kansas Yaban Hayatı ve Parklar Departmanı ve Wellington İtfaiye Departmanı çalışanlarının olay yerindeki müdahalesine rağmen yaralı adamın kurtarılamadığı kaydedildi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN