Bulgaristan erken genel seçime gidiyor

Cumhurbaşkanı Radev 2 Ekim'de yapılan seçimi ilk sırada tamamlayan Bulgaristan'ın Avrupalı Geleceği için Vatandaşlar Girişimi (GERB) Partisi'ne hükümeti kurma görevi vermesine rağmen GERB hükümeti kuramamıştı.

Cumhurbaşkanı Radev ise bu görevi daha sonra Değişime Devam Ediyoruz İttifakı'na vermişti. Değişime Devam Partisi'nin de hükümeti kuramamasının ardından Bulgaristan Sosyalist Partisi'ne (BSP) geçen hükümeti kurma görevi de sonuçsuz kalmıştı. Bulgaristan'da geçtiğimiz sene ekim ayında yapılan genel seçime katılım oranı ise yüzde 39'da kalmıştı.