Pakistan'da 5,6 büyüklüğünde deprem | 2023 son depremler listesi
Pakistan Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 2023 son depremler listesi...
Yapılan açıklamada 5,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Çitral şehrinin 37 kilometre batısı olduğu kaydedildi.
Yerin 190 kilometre altında gerçekleşen deprem nedeniyle can veya mal kaybı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.
Afganistan sınırına yakın bir bölgede gerçekleşen depremin, bu ülkede de hissedildiği belirtiliyor.
2023 AFAD SON DEPREMLER
19-01-2023 17:15:4739.35926.2097.01ML2.3Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.07 km] Ayvacık (Çanakkale)
19-01-2023 17:03:3739.39826.2596.72ML2.2Ege Denizi - [11.65 km] Ayvacık (Çanakkale)
19-01-2023 16:08:0339.37726.3047.07ML2.1Ege Denizi - [13.00 km] Ayvacık (Çanakkale)
19-01-2023 15:29:1638.34427.2219.73ML2.3Buca (İzmir)
19-01-2023 14:47:0139.48325.88410.4ML1.7Ege Denizi - [15.68 km] Ayvacık (Çanakkale)
19-01-2023 14:29:0939.7333.0697ML1.0Çankaya (Ankara)
19-01-2023 14:17:0437.72428.8627ML1.2Tavas (Denizli)
19-01-2023 13:56:5038.5745.0887.02ML2.3Khoy, West Azarbaijan (İran) - [62.77 km] Başkale (Van)
19-01-2023 12:53:0338.53728.5067ML0.7Kula (Manisa)
19-01-2023 12:48:5940.61732.4367ML1.1Çamlıdere (Ankara)
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