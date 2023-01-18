Dünyanın en yaşlı insanı Fransız rahibe Lucile Randon öldü
DÜNYA AA
"Dünyanın en yaşlı insanı" unvanını taşıyan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, yaşamını yitirdi. Geçen yıl 25 Nisan’dan bu yana dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Şubat 1904 doğumlu Rahibe Lucile Randon, 2021 yılının başında Kovid-19 atlatmıştı.
"UZUN ZAMANDIR ÖLÜMÜ ARZULUYORDU"
Yetkililer, "Duayen hemşire Andre" olarak da anılan Rahibe Randon'un ölümünden üzüntü duyduklarını ancak kendisinin uzun zamandır ölümü arzuladığını ifade etti.
REKORU GEÇEN SENE ELDE ETMİŞTİ
Geçen yıl 25 Nisan'dan bu yana dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Şubat 1904 doğumlu Rahibe Lucile Randon, 2021 yılının başında Kovid-19 atlatmıştı.
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