18 Ocak 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Dünyanın en yaşlı insanı Fransız rahibe Lucile Randon öldü

Dünyanın en yaşlı insanı Fransız rahibe Lucile Randon öldü

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
ABONE OL
Dünyanın en yaşlı insanı Fransız rahibe Lucile Randon öldü

"Dünyanın en yaşlı insanı" unvanını taşıyan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, yaşamını yitirdi. Geçen yıl 25 Nisan’dan bu yana dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Şubat 1904 doğumlu Rahibe Lucile Randon, 2021 yılının başında Kovid-19 atlatmıştı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Randon'ın kaldığı Fransa'nın güneyindeki Toulon kentindeki bakımevinin yetkilileri, rahibenin salı günü yatağında hayatını kaybettiğini belirtti.

"UZUN ZAMANDIR ÖLÜMÜ ARZULUYORDU"

Yetkililer, "Duayen hemşire Andre" olarak da anılan Rahibe Randon'un ölümünden üzüntü duyduklarını ancak kendisinin uzun zamandır ölümü arzuladığını ifade etti.

REKORU GEÇEN SENE ELDE ETMİŞTİ

Geçen yıl 25 Nisan'dan bu yana dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Şubat 1904 doğumlu Rahibe Lucile Randon, 2021 yılının başında Kovid-19 atlatmıştı.

Rusya’da cephanelik patlaması RUSYA'DA CEPHANELİK PATLAMASI
Tayland’da bir gemide petrol tankeri patladı TAYLAND'DA BİR GEMİDE PETROL TANKERİ PATLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA