Tayland'da bir gemide petrol tankeri patladı! 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri gündem oldu
Tayland'daki Mae Klong nehrine demirleyen gemide petrol tankeri patladı. Güverte üzerinde çalışan personellerin olduğu yerde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
Tayland'ın Samut Songkhram eyaletindeki Mae Klong nehrine demir atmış halde bulunan tankerde yerel saatle 09.30 sıralarında şiddetli bir patlama yaşandı. Petrol yüklü olduğu öğrenilen tankerin patlaması çevre bölgelerden de hissedildi.
Tayland Denizcilik İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Phuriphat Thirakhunphisuth olayla ilgili yaptığı açıklamada, 1 denizcinin hayatını kaybettiğini, 4 mürettebatın da kayıp olduğunu belirtti. Kayıp mürettebatın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Thirakhunphisuth, patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan bir evin camlarının patladığını ve 2 kişinin yaralandığını ifade etti.
Yangın büyümeden kontrol altına alındığını söyleyen Thirakhunphisuth, olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirtti. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
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