Tayland’da bir gemide petrol tankeri patladı! 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri gündem oldu

Tayland Denizcilik İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Phuriphat Thirakhunphisuth olayla ilgili yaptığı açıklamada, 1 denizcinin hayatını kaybettiğini, 4 mürettebatın da kayıp olduğunu belirtti. Kayıp mürettebatın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Thirakhunphisuth, patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan bir evin camlarının patladığını ve 2 kişinin yaralandığını ifade etti.