Almanya’da bir cenaze skandalı daha! Ölen annesine mektup yazdılar cevap alınamayınca...

"AYNI ŞEHİRDE YAŞAYAN ABLASINA BİLGİ VERİLMEDİ"

Güleç, "Mutlaka komşularına veya camiye hangi dine mensup olduğunu sormalıydılar ya da oturduğu bölgedeki camiye haber vermeliydiler. İsminden yabancı olduğunu anlamamaları mümkün değil. Ölmüş annesine mektup göndermek ne demek. Neden hayatta olan ve aynı şehirde yaşayan ablasına bilgi verilmedi. Olayda bir dizi ihmaller zinciri var. Güçlü şekilde tepkimizi ortaya koymalıyız" diye tepki verdi.