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ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı gerçekleşecek mi? Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder'den açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
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ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışı gerçekleşecek mi? Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder’den açıklama

Türkiye F-16'lar konusunda ABD'den istediğini alabilecek mi? Bu soruya yanıt ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder'dan yorum geldi. Ryder, Kongrede Türkiye'ye F-16 satışına yönelik itirazlara ilişkin, "Bu Kongrenin karar vereceği bir şey. Buradan onlara ne yapacaklarını söyleyemem. Tekraren dediğim gibi Türkiye ile ABD bir ittifakı paylaşıyorlar ve Türkiye sadece bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır." mesajını verdi.

Sözcü Ryder, günlük basın toplantısında, Türkiye'ye yönelik F-16 satışlarına ilişkin karara yönelik soruları cevapladı.

F-16 SÖZLERİ

Kararın ön inceleme için Kongreye gönderilmesi ve bu olası satışın iki ülke askeri ilişkilerinde ne ölçüde önemli olduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Ryder, kararın değerlendirme için Kongrenin önünde olduğunu dile getirdi.

"YAKIN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ryder, "Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiye gelince, her zaman Türkiye'nin önemli bir ortak ve müttefik olduğunu söyledik. Dolayısıyla Türkiye'nin liderleri ile bu ilişkiyi güçlendirmek ve karşılıklı savunma ihtiyaçlarımızın dikkate alındığından emin olmak için yakın çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

ABD yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışını onaylaması ile Yunanistan'a F-35 uçaklarını satma planının ilişkili olup olmadığı sorusu üzerine Ryder, bu konuların birbirinden bağımsız olduğunu ve ABD'nin iki ülke ile de ilişkileri bulunduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE SADECE BÖLGEDE DEĞİL DÜNYADA ÖNEMLİ BİR ORTAK"

Ryder, Kongrede bazı üyelerin Türkiye'ye F-16 satışına itiraz ettiği hatırlatılarak bu konuda Pentagon'un kongreye tavsiyede bulunup bulunmadığı sorusuna, "Bu Kongrenin karar vereceği bir şey. Buradan onlara ne yapacaklarını söyleyemem. Tekraren dediğim gibi Türkiye ile ABD bir ittifakı paylaşıyorlar ve Türkiye sadece bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır." karşılığını verdi.

ABD UKRAYNA ASKERLERİNE PATRİOT EĞİTİMLERİ VERMEYE BAŞLADI

Tuğgeneral Ryder, ABD ordusunun Oklahoma eyaletindeki Fort Sill üssünde Ukrayna askerlerine Patriot hava savunma sistemleri için eğitim vermeye başladığını duyurdu.

(Fotoğrafta Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder)

Ryder, eğitimin birkaç ay süreceğini ve üsse 90 ile 100 arasında Ukrayna askeri geldiği bilgisini paylaştı.

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