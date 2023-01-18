ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışı gerçekleşecek mi? Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder’den açıklama

"TÜRKİYE SADECE BÖLGEDE DEĞİL DÜNYADA ÖNEMLİ BİR ORTAK"

Ryder, Kongrede bazı üyelerin Türkiye'ye F-16 satışına itiraz ettiği hatırlatılarak bu konuda Pentagon'un kongreye tavsiyede bulunup bulunmadığı sorusuna, "Bu Kongrenin karar vereceği bir şey. Buradan onlara ne yapacaklarını söyleyemem. Tekraren dediğim gibi Türkiye ile ABD bir ittifakı paylaşıyorlar ve Türkiye sadece bölgede değil dünyada önemli bir ortaktır." karşılığını verdi.