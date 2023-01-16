Çin ve ABD uçak gemilerinden harp filolarıyla Güney Çin Denizi’nde tatbikat

ABD UÇAK GEMİSİNİN BÖLGEYE GELİŞİNE DENK GELDİ

Çin'in tatbikatı, ABD Donanmasının Pasifik'teki 7. Filosu'na bağlı görev yapan USS Nimitz uçak gemisi ve harp filosunun geçen hafta Güney Çin Denizi'ne hareketi ve burada icra ettiği tatbikatın ardından geldi.

ABD tarafından cuma yapılan açıklamada, Nimitz'in Güney Çin Denizi'nde yılın ilk rutin operasyon faaliyetini gerçekleştirdiği, saldırı talimi, uçuş operasyonları ve denizaltı savar manevralar icra ettiği bildirilmişti.