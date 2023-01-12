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Haberler Galeri Savaş çanları çalıyor! ABD ve Japonya Çin'i açık açık tehdit etti: Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek

Savaş çanları çalıyor! ABD ve Japonya Çin'i açık açık tehdit etti: Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek

ABD ve Japonya, Çin'i açık açık tehdit etti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, tartışmalı Senkaku Adaları dahil Japonya'ya yönelik her türlü saldırıya, nükleer silah dahil tüm askeri güçleriyle karşılık vereceklerini söyledi. Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa da, "Japonya ve ABD, Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki statükoyu değiştirme girişimlerine ve Japonya'nın Senkaku Adaları'ndaki uzun yıllara dayanan hakimiyetini baltalamaya çalışan davranışlarına karşı çıkmaya devam edecek" dedi.

Giriş Tarihi: 12.01.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 10:52
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Savaş çanları çalıyor! ABD ve Japonya Çin’i açık açık tehdit etti: Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek

Çin'e karşı pozisyon almak için yeni adımları konuşmak üzere ABD ile Japonya'nın dışişleri ve savunma bakanları, Washington'da Güvenlik İstişare Komitesi Toplantısı'nda bir araya geldi.

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Savaş çanları çalıyor! ABD ve Japonya Çin’i açık açık tehdit etti: Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek

Dört bakan, Çin'e karşı "genişletilmiş caydırıcılık" konusunu ele aldıkları toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Savaş çanları çalıyor! ABD ve Japonya Çin’i açık açık tehdit etti: Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek

ABD Savunma Bakanı Austin, tarihi bir karar alarak ABD'nin Japonya'daki askeri konuşlanmasını optimize edeceklerini söyledi.

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Savaş çanları çalıyor! ABD ve Japonya Çin’i açık açık tehdit etti: Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek

Austin, ABD'nin Okinawa'daki 12. Topçu Alayının yeniden organize edilerek 12. Deniz Piyadeleri Kıyı Alayına dönüştürüleceğini söyledi.

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Savaş çanları çalıyor! ABD ve Japonya Çin’i açık açık tehdit etti: Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek

Bu dönüştürme sürecinin 2025'e kadar süreceğini anlatan Austin, bu alayın ABD ordusunun yeni kuvvet konsepti çerçevesinde oluşturulacağını ve ileri teknoloji istihbarat, gözlem, keşif ve uzun menzilli gemi savar sistemleri ile donatılacağını söyledi.