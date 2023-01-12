Savaş çanları çalıyor! ABD ve Japonya Çin'i açık açık tehdit etti: Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek

ABD ve Japonya, Çin'i açık açık tehdit etti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, tartışmalı Senkaku Adaları dahil Japonya'ya yönelik her türlü saldırıya, nükleer silah dahil tüm askeri güçleriyle karşılık vereceklerini söyledi. Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa da, "Japonya ve ABD, Çin'in Doğu Çin Denizi'ndeki statükoyu değiştirme girişimlerine ve Japonya'nın Senkaku Adaları'ndaki uzun yıllara dayanan hakimiyetini baltalamaya çalışan davranışlarına karşı çıkmaya devam edecek" dedi.