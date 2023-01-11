Çin istihbaratının kritik ismini ölüme mahkum etti: 35 milyon dolar rüşvetle suçlanıyordu
Çin’in istihbarat kurumu Devlet Güvenliği Bakanlığının eski Disiplin Komitesi Başkanı Liu Yanping, "rüşvet ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırıldı. Liu, üst düzey emniyet, istihbarat ve yargı yetkililerine yönelik soruşturma kapsamında Mart 2022'de gözaltına alınmış, Komünist Parti Disiplin İnceleme Komitesinin yürüttüğü soruşturmanın ardından Ekim 2022'de partiden ihraç edilmişti.
Cilin eyaletindeki Çangçun Orta Halk Mahkemesi, Liu'nun, 2001-2022 yıllarında Kamu Güvenliği Bakan Yardımcılığı ve Devlet Güvenliği Bakanlığı Disiplin Komitesi Başkanlığı gibi üst düzey görevleri yürüttüğü dönemde, "konumunu diğer kişilere ekonomik çıkar sağlamak, iş düzenlemeleri yapmak ve davalarını yasa dışı halletmek için kullandığına" hükmetti.
YAKLAŞIK 35 MİLYON DOLAR RÜŞVET ALMAKLA SUÇLANIYORDU
Bu faaliyetleri karşılığında 234 milyon yuan (34,5 milyon dolar) rüşvet almakla suçlanan 67 yaşındaki Liu, iki yıl ertelemeyle idam cezasına mahkum edildi. Eski bürokratın cezası, iki yıl süresince yeni suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevrilecek.
Liu, üst düzey emniyet, istihbarat ve yargı yetkililerine yönelik soruşturma kapsamında Mart 2022'de gözaltına alınmış, Komünist Parti Disiplin İnceleme Komitesinin yürüttüğü soruşturmanın ardından Ekim 2022'de partiden ihraç edilmişti.
ADALET BAKANI VE EMNİYET MÜDÜRÜ DE İDAM CEZASI VERİLMİŞTİ
Soruşturma kapsamında Liu'nun, "güvenlik kurumlarında çete ve hizip oluşturmakla" suçlanan eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Sun Licun ile suç ortaklığı içinde olduğu iddia edilmişti.
Sun ve aynı soruşturmada gözaltına alınan eski Adalet Bakanı Fu Cınghua ile eski Jiangsu eyaleti Siyasi ve Yasal İşler Komisyonu Sekreteri Vang Likı'ya da aynı mahkeme tarafından iki yıl ertelemeyle idam cezası verilmişti.
Sun liderliğinde hizip oluşturarak suç ortaklığı yapmakla suçlanan üç eski emniyet müdürü de önceki gün Hıbey eyaletinin farklı şehirlerinde görülen davalarda rüşvet ve görevini kötüye kullanmadan hapis cezaları almıştı.
Sun liderliğinde hizibin parçası olmakla suçlanan üç eski emniyet müdürü de Hıbey eyaletinin farklı şehirlerinde görülen davalarda rüşvet ve görevini kötüye kullanma suçlarından hapisle cezalandırılmıştı.
Eski Şanghay Emniyet Müdürü Gong Daoan ömür boyu, eski Çongçing Emniyet Müdürü Dıng Huilin 15 yıl ve eski Şaanşi Emniyet Müdürü Liu Şinyun, 14 yıl hapse mahkum edilmişti.
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