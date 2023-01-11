Çin istihbaratının kritik ismini ölüme mahkum etti: 35 milyon dolar rüşvetle suçlanıyordu

Cilin eyaletindeki Çangçun Orta Halk Mahkemesi, Liu'nun, 2001-2022 yıllarında Kamu Güvenliği Bakan Yardımcılığı ve Devlet Güvenliği Bakanlığı Disiplin Komitesi Başkanlığı gibi üst düzey görevleri yürüttüğü dönemde, "konumunu diğer kişilere ekonomik çıkar sağlamak, iş düzenlemeleri yapmak ve davalarını yasa dışı halletmek için kullandığına" hükmetti.

YAKLAŞIK 35 MİLYON DOLAR RÜŞVET ALMAKLA SUÇLANIYORDU

Bu faaliyetleri karşılığında 234 milyon yuan (34,5 milyon dolar) rüşvet almakla suçlanan 67 yaşındaki Liu, iki yıl ertelemeyle idam cezasına mahkum edildi. Eski bürokratın cezası, iki yıl süresince yeni suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevrilecek.

Liu, üst düzey emniyet, istihbarat ve yargı yetkililerine yönelik soruşturma kapsamında Mart 2022'de gözaltına alınmış, Komünist Parti Disiplin İnceleme Komitesinin yürüttüğü soruşturmanın ardından Ekim 2022'de partiden ihraç edilmişti.