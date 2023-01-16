16 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Türkiye'ye geliyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Türkiye'ye geliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.01.2023 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
ABONE OL
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Türkiye’ye geliyor

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 17 Ocak tarihinde Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 17 Ocak 2023 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuk Bakanla gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konular ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

En küçük hatada İsrail’i yok ederiz "EN KÜÇÜK HATADA İSRAİL'İ YOK EDERİZ"
En küçük hatada İsrail’i yok ederiz

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA