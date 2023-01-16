İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Türkiye'ye geliyor
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 17 Ocak tarihinde Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 17 Ocak 2023 tarihinde ülkemize bir ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuk Bakanla gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konular ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.
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