Son dakika: Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti

Alman bakan mesajında Ukrayna'daki savaşın 'birçok özel deneyime' ve 'ilginç insanlarla birçok karşılaşma' şansına yol açtığını belirtiyor ve teşekkür ediyor.

Alman basını ve muhalefet, bakanın yaklaşık bir dakika süren mesajını "saçma ve anlamsız" olarak eleştirirken, Istifa çağrılarını yineledi.