İsveç Başbakanı Kristersson çark etti: Türkiye’yle ilgili açıklamam yanlış anlaşıldı

Kristersson, gazetecilere son açıklamasında, bu sözlerinin "yanlış anlaşıldığını" savunarak ifadelerinde bu kez farklı bir dil kullandı.

"KENDİ İÇ KARARLARINI VERMELERİNE SAYGIMIZ SONSUZ"

"Türkiye için söz verdiğimiz şeyi tam olarak yaptığımızı gösterdik." diyen Kristersson şöyle konuştu:

"Bu, temelde çok iyi gidiyor. Türkiye'nin de bunu görüşmelerimizde teyit ettiğini düşünüyorum. Türkiye'nin ve diğer 30 NATO ülkesinin onaylayıp onaylamama konusunda kendi iç kararlarını vermelerine saygımız sonsuz."