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İsveç Başbakanı Kristersson çark etti: Türkiye'yle ilgili açıklamam yanlış anlaşıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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İsveç Başbakanı Kristersson çark etti: Türkiye’yle ilgili açıklamam yanlış anlaşıldı

NATO üyeliği için Türkiye'ye taahhüt ettiği şartları yerine getirmesi gereken İsveç'in Başbakanı Kristersson'un bir süre önceki sözleri tepkiyle karşılanmıştı. Ankara'ya karşı üslubunda geri adım atan Kristersson, NATO ülkelerinin iç kararlarına saygı duyduklarını söyledi.

İsveç ve Finlandiya, NATO'ya girebilmesi için Türkiye ile yapılan 3'lü mutabakat anlaşmasının şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Zaman zaman beklentileri karşılayan adımların atıldığı İsveç'ten, geçtiğimiz hafta tepki çeken bir açıklama yapıldı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson "Türkiye'nin tüm taleplerini karşılayamayız." dedi. Ancak kısa süre sonra Kristersson geri adım attı.

Kristersson, 'Türkiye'nin taleplerini Stockholm'ün 'karşılayamayacağı' yönündeki açıklamasının yanlış anlaşıldığını ifade etti. Kristersson, Türkiye'nin sınır dışı edilmesini istediği kişilerle ilgili yerel mahkeme kararlarının ardından "hareket alanlarının kalmadığını" ima etmek istediği mesajını verdi.

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"
NATO kararının Ankara'ya bağlı olduğunu dile getiren Kristersson, "Türkiye, yapacağımızı söylediğimiz şeyi yaptığımızı teyit ediyor ama yapamayacağımız ya da vermek istemediğimiz şeyleri istediklerini de söylüyor." dedi.

Kristersson, gazetecilere son açıklamasında, bu sözlerinin "yanlış anlaşıldığını" savunarak ifadelerinde bu kez farklı bir dil kullandı.

"KENDİ İÇ KARARLARINI VERMELERİNE SAYGIMIZ SONSUZ"
"Türkiye için söz verdiğimiz şeyi tam olarak yaptığımızı gösterdik." diyen Kristersson şöyle konuştu:

"Bu, temelde çok iyi gidiyor. Türkiye'nin de bunu görüşmelerimizde teyit ettiğini düşünüyorum. Türkiye'nin ve diğer 30 NATO ülkesinin onaylayıp onaylamama konusunda kendi iç kararlarını vermelerine saygımız sonsuz."

Sürecin şimdiye kadar hızlı ilerlediğini belirten İsveç Başbakanı, "Ülkelerden çok güçlü destek hissediyoruz." diye ekledi.

"KARARLARI MAHKEMELER VERİYOR"
Ulf Kristersson, "Türkiye'nin İsveç'ten iadesini istediği kişilerin isimlerini verdiğini söyledim. Bununla ilgili İsveç mevzuatının böyle olduğu biliniyor, çok açık. Bu kararları mahkemeler veriyor. Bunu hükümetin değiştirmesi için bir alan yok." ifadelerini kullandı.

Kristersson, 'bu konunun işlerin iyi gittiği gerçeğini gölgelememesi gerektiği' görüşünde olduğunu dile getirdi.

KENEŞ'İN İADESİ GEÇEN HAFTA ENGELLENMİŞTİ
Ankara, terörle iltisaklı ve diğer şüphelilerin iadesini istiyor. Kristersson, mahkeme kararlarına ilişkin değişiklik yapamayacaklarını sözlerine ekledi. Öte yandan İsveç mahkemesi geçen hafta, Türkiye tarafından iadesi istenen Bülent Keneş'in iadesini engellemişti.

Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini henüz onaylamayan iki NATO üyesi ülke konumunda.

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