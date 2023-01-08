Son dakika: İsveç’ten NATO için Türkiye açıklaması: Taleplerinin hepsini karşılayamayız

NE OLMUŞTU?



İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz sene şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası onlarca yıldır devam eden tarafsızlıklarına son vererek NATO'ya katılım için başvuruda bulunmuştu. Türkiye ise, terör örgütlerine karşı daha sert adımlar atmasını istediği Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerini veto etmişti. Geçtiğimiz sene haziran ayında NATO zirvesi öncesi Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında Üçlü Muhtıra imzalamış ve söz konusu ülkeler terör örgütlerine karşı daha sert adımlar atmayı taahhüt etmişti.

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