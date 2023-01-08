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Son dakika: İsveç'ten NATO için Türkiye açıklaması: Taleplerinin hepsini karşılayamayız

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Giriş Tarihi: 08.01.2023 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023
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Son dakika: İsveç’ten NATO için Türkiye açıklaması: Taleplerinin hepsini karşılayamayız

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson katıldığı konferansın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusunda kendilerinden veremeyecekleri şeyleri istediğini belirtti. Kristersson açıklamasında "Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliği konusunda Türkiye ile müzakerelere devam ederken, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile devam eden müzakereler hakkında konuştu.

"TÜRKİYE'NİN TALEPLERİNİN HEPSİNİ KARŞILAYAMAYIZ"

Başbakan Kristersson, İsveç'in Salen kentinde düzenlenen Toplum ve Savunma Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin NATO üyeliği konusunda İsveç'in kabul edemeyeceği bazı taleplerde bulunduğunu ileri sürerek, "Türkiye, yapacağımızı söylediğimiz şeyleri yaptığımızı teyit ediyor, ancak kendilerine veremeyeceğimiz, vermek istemediğiniz şeyleri de istiyor. Türkiye'nin taleplerinin hepsini karşılayamayız" diye konuştu.

KARAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusunda ne zaman karar vereceğini bilmediklerini aktaran Başbakan Kristersson, söz konusu kararın Türkiye'nin iç siyasetine ve İsveç'in ciddiyetini gösterme kapasitesine bağlı olacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz sene şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası onlarca yıldır devam eden tarafsızlıklarına son vererek NATO'ya katılım için başvuruda bulunmuştu. Türkiye ise, terör örgütlerine karşı daha sert adımlar atmasını istediği Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerini veto etmişti. Geçtiğimiz sene haziran ayında NATO zirvesi öncesi Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında Üçlü Muhtıra imzalamış ve söz konusu ülkeler terör örgütlerine karşı daha sert adımlar atmayı taahhüt etmişti.

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