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Türkiye tatili başını yaktı! Putin kontrolden çıktı: Herkesin önünde aşağıladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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Türkiye tatili başını yaktı! Putin kontrolden çıktı: Herkesin önünde aşağıladı

Video konferansa katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kontrolden çıkarak herkesi şoke etti. Kremlin'de gerçekleşen toplantı sırasında Putin, başbakan yardımcısını bağırarak azarladı. O anlarda kameralar kayıttaydı.

Ukrayna'da bataklığa saplanan ve üç ay içerisinde ikinci kez işgal komutanını değiştiren Vladimir Putin, artık öfkesini gizleyemiyor. Ukrayna'ya saldırı emri vermesinin üstünden neredeyse bir yıl geçen Rusya lideri Putin'in bir video konferans sırasındaki tavırları gündeme bomba gibi düştü.

Rus resmi televizyonları ve ajansları tarafından ekrana getirilen video konferansta, Vladimir Putin üst düzey hükümet yetkilileriyle toplantıdaydı. Rusya lideri, Başbakan Yardımcısı Denis Manturov'u herkesin gözü önünde azarladı.

'NİYE AYLAKLIK EDİYORSUN?'
Görüşme devam ederken Putin bir anda yeni sivil ve askeri uçaklarla ilgili sözleşmelerin tamamlanmamasına sinirlendi. Denis Manturov'un araya girip itiraz etmesi üzerine ise başbakan yardımcısına bağırdı.

Yeni Yıl tatilinde Türkiye'ye geldiği için devlet programlarının aksamasına yol açan Manturov'u işini yapmamakla suçlayan Putin'in sözleri, video konferansa katılanların buz kesmesine yol açtı:

"Ortada bir sözleşme de yok. Bana ne söyleyeceksin? Müdürler bana söyledi, sözleşme yapılmamış. Sen niye aylaklık ediyorsun."

TEK KELİME EDEMEDİ
Businessinsider, telekonferansta yaşananları 'Putin başbakan yardımcısını bir görüntülü arama sırasında herkesin önünde aşağıladı, işleri yavaş yürüttüğü için ona saldırdı' başlığıyla haberleştirdi.

Denis Manturov Putin'in bu sert çıkışı karşısında hiçbir şey diyemedi, önündeki masaya bakmakla yetindi.

MANTUROV'UN GÖREVİ NEDEN ÖNEMLİ?
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Denis Manturov'un geçtiğimiz yıl Haziran ayından bu yana Rusya'nın savunma sanayisinden sorumlu kişi olduğunu hatırlatıyor.

24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya saldıran Rusya, geride kalan yaklaşık 11 ayda binlerce tank ve zırhlı araç kaybetti. Ukraynalıların yok ettiği hava savunma sistemi ve çoklu roket atarların sayısı ise yüzleri buluyor. Yanı sıra, Rus ordusunun yüzlerce savaş uçağı ve helikopterinin düşürüldüğü biliniyor.

Moskova, Ekim ayı başında Kırım Yarımadası ile Rus ana karasını birbirine bağlayan Kerç Köprüsü'nün havaya uçurulmasının ardından Ukrayna'da taktik değiştirdi. Ukrayna'nın kritik altyapı tesislerini füze yağmuruna tutan Putin, ayrıca İran'dan satın alınan kamikaze drone'ları kullandı.

Rus ordusu mevcut tabloda hiç olmadığı kadar silah ve askeri teçhizata ihtiyaç duyuyor. Ukrayna işgali nedeniyle ağır yaptırımlar altındaki Rusya'nın silah tedarik edememesi, gün geçtikçe cephedeki durumu tersine çeviriyor.

Ukrayna'da 100 bini aşkın askeri öldürülen ya da devre dışı kalan Rus ordusu, Eylül 2022'den bu yana yedek askerleri cepheye sürüyor. Vladimir Putin, aylarca direndiği seferberlik kararını Eylül ayında 'kısmi' olarak ilan etmek zorunda kaldı ve 300 bin yedek askere savaşa katılma emri verildi. Söz konusu karar, Rusya'dan bir toplu göçü tetikledi, on binlerce insan ülkeden kaçtı. Yedek askerler ise, birkaç haftalık kısa eğitimlerin ardından Ukrayna'ya gönderildi.

Kremlin, birkaç gün içinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ele geçirip bir 'kukla' yönetimi işbaşına getirme hayali kuruyordu ancak savaş hiç de Moskova'nın beklediği gibi gelişmedi. Henüz savaşın ikinci ayı dolmadan Kiev çevresinden çekilmek zorunda kalan Rus işgalciler, yaz mevsimine doğru güney ve doğu cephesinde ilerleme sağladı. Donetsk ve Luhansk'ı neredeyse tamamen ele geçiren Rus birlikleri, güneyde ise liman kenti Mariupol'u neredeyse haritadan silerek işgal etti.

Ancak yaz mevsimi başında Amerikan HIMARS füzelerinin Ukrayna'ya ulaşması, savaşın gidişatını değiştirdi. Ukraynalılar önce Rus işgalcilerin ilerleyişini durdurdu, Ağustos ayında ise karşı taarruza geçti. Ukrayna ordusu sürpriz bir şekilde önce Herson yerine kuzeydeki Harkov'da taarruz başlattı. Rusya sınırındaki Ukrayna'nın en büyük ikinci şehrinin çevresi birkaç gün içinde Rus işgalcilerden temizlendi. Birkaç günde Harkov'dan Donetsk ve Luhansk sınırlarına kadar ilerleyen Ukrayna birliklerinin zaferi, Rusya'da büyük bir şaşkınlığa yol açtı.

Ukraynalılar daha sonra beklenen hamleyi yapıp güneydeki Herson'a yöneldi. Ukrayna birlikleri Kırım ve Herson'u birbirine bağlayan Dinyeper Nehri üstündeki köprüleri HIMARS'larla teker teker vurdu, adım adım Herson'a ilerledi. Rus lider Vladimir Putin ise kendisi adına savaşta en acı verici kararı duyurmak zorunda kaldı. İşgalciler Herson'dan geri çekildi, böylece Rusya'nın 24 Şubat 2022'den bu yana işgal edebildiği tek bölgesel başkent de terk edilmiş oldu.

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