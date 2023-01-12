Türkiye tatili başını yaktı! Putin kontrolden çıktı: Herkesin önünde aşağıladı

Ukrayna'da 100 bini aşkın askeri öldürülen ya da devre dışı kalan Rus ordusu, Eylül 2022'den bu yana yedek askerleri cepheye sürüyor. Vladimir Putin, aylarca direndiği seferberlik kararını Eylül ayında 'kısmi' olarak ilan etmek zorunda kaldı ve 300 bin yedek askere savaşa katılma emri verildi. Söz konusu karar, Rusya'dan bir toplu göçü tetikledi, on binlerce insan ülkeden kaçtı. Yedek askerler ise, birkaç haftalık kısa eğitimlerin ardından Ukrayna'ya gönderildi.

Kremlin, birkaç gün içinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ele geçirip bir 'kukla' yönetimi işbaşına getirme hayali kuruyordu ancak savaş hiç de Moskova'nın beklediği gibi gelişmedi. Henüz savaşın ikinci ayı dolmadan Kiev çevresinden çekilmek zorunda kalan Rus işgalciler, yaz mevsimine doğru güney ve doğu cephesinde ilerleme sağladı. Donetsk ve Luhansk'ı neredeyse tamamen ele geçiren Rus birlikleri, güneyde ise liman kenti Mariupol'u neredeyse haritadan silerek işgal etti.

Ancak yaz mevsimi başında Amerikan HIMARS füzelerinin Ukrayna'ya ulaşması, savaşın gidişatını değiştirdi. Ukraynalılar önce Rus işgalcilerin ilerleyişini durdurdu, Ağustos ayında ise karşı taarruza geçti. Ukrayna ordusu sürpriz bir şekilde önce Herson yerine kuzeydeki Harkov'da taarruz başlattı. Rusya sınırındaki Ukrayna'nın en büyük ikinci şehrinin çevresi birkaç gün içinde Rus işgalcilerden temizlendi. Birkaç günde Harkov'dan Donetsk ve Luhansk sınırlarına kadar ilerleyen Ukrayna birliklerinin zaferi, Rusya'da büyük bir şaşkınlığa yol açtı.

Ukraynalılar daha sonra beklenen hamleyi yapıp güneydeki Herson'a yöneldi. Ukrayna birlikleri Kırım ve Herson'u birbirine bağlayan Dinyeper Nehri üstündeki köprüleri HIMARS'larla teker teker vurdu, adım adım Herson'a ilerledi. Rus lider Vladimir Putin ise kendisi adına savaşta en acı verici kararı duyurmak zorunda kaldı. İşgalciler Herson'dan geri çekildi, böylece Rusya'nın 24 Şubat 2022'den bu yana işgal edebildiği tek bölgesel başkent de terk edilmiş oldu.