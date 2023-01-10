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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un açıklamasına rağmen Jens Stoltenberg'in İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için inancı tam

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2023
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un açıklamasına rağmen Jens Stoltenberg’in İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği için inancı tam

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin Türkiye’nin NATO’ya katılma başvurusunu onaylayacağından emin olduğunu ancak Ankara’nın bu "onayın bedeli" olarak istediği tüm talepleri yerine getiremeyeceğini savundu. Kristersson bu açıklamasının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçlerinin Türkiye'nin de onayıyla tamamlanacağına inandığını söyledi.

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