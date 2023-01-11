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ABD'de kaos: Ülke genelinde tüm uçuşlar durduruldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2023
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ABD’de kaos: Ülke genelinde tüm uçuşlar durduruldu

ABD medyasında yer alan habere göre, Federal Havacılık İdaresi'nin binlerce yolcu için seyahat kaosuna yol açan feci bir sistem hatası yaşamasının ardından, ABD'deki tüm uçuşlar süresiz olarak durduruldu.

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