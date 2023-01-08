08 Ocak 2023, Pazar
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Çin'de kamyon cenaze konvoyuna çarptı: 19 ölü, 20 yaralı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2023
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Çin’de kamyon cenaze konvoyuna çarptı: 19 ölü, 20 yaralı

Çin’in doğu kesimindeki Jiangxi eyaletinde bir kamyonun cenaze konvoyuna çarpması sonucu meydana gelen kazada en az 19 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

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