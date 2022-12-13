Sınırda deprem! İran 5,4 büyüklüğündeki depremle sallandı! Son depremler listesi...
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Güney Horasan eyaletinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 11 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Boşruye şehri yakınları olan deprem yerel saatle 17.44'te kaydedildi. Sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
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