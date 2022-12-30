İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan İsrail'e uyarı: En küçük hatada yok ederiz
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, İran'a yönelik askeri bir müdahaleye hiçbir ülkenin cesaret edemeyeceğini belirterek, "En ufak bir hatada işgalci siyonist İsrail rejimini yok ederiz" sözleriyle gözdağı verdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, İran'ın Gazvin kentinde katıldığı bir programda ülkedeki gösteriler ve İran'a yönelik askeri tehditler hakkında konuştu.
"DÜŞMANLARIMIZ BU KADAR ACİZLER"
Ülkede Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan gösterileri "düşmanın ayaklanması" olarak adlandıran Şerif, "Komala, Halkın Münafıkları, Ceyşul Adl ve diğer terör örgütleri ülkede kargaşa ve kaos çıkartmaya çalıştılar. İran'ın 44 yıllık sermayesini yok etmeyi ve ülkeyi bölmeyi hedeflediler. Diğer yandan Batılı ülkeler ayaklanmalara destek veriyorlar. Almanya Başbakanı İranlı tanınmış bir futbolcu ile görüşerek sözde İran'ı özgürleştireceğini sanıyor. Yine Fransa Cumhurbaşkanı İranlı bir gazeteci ile bir araya gelerek ülkeye özgürlük getireceğini hayal ediyor. İşte düşmanlarımız bu kadar acizler" ifadelerini kullandı.
"İRAN KENDİNİ GELİŞTİRDİ"
İran'ın Ortadoğu'da ABD ve İsrail ile karşı karşıya olduğunu ve bu ülkeler ile mücadele ettiğini vurgulayan Şerif, İran'ın askeri kapasitesinin geliştiğini ve bunun ABD için bir tehdit anlamına geldiğini söyledi.
(Fotoğrafta İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif)
"EN KÜÇÜK HATADA YOK EDERİZ"
Şerif, İran'a yönelik askeri bir müdahaleye hiçbir ülkenin cesaret edemeyeceğini belirterek, "En ufak bir hatada işgalci siyonist İsrail rejimini yok ederiz" dedi.
ABD'YE "RUSYA" ELEŞTİRİSİ
Şerif, "Bugün düşmanımız iyi bir durumda değil ve biz her anlamda onlardan üstün durumdayız. Bu sahaya da yansıyan bir gerçeklik ve bu nedenle bölgesel ilerleyişimizi sonlandırmamız için bize yalvarıyorlar. Örneğin, biz Rusya'ya insansız hava aracı vermedik ancak onlar ısrarla Rusya'ya bu silahları verdiğimizi ve savaşın seyrini değiştirdiğimizi söylüyorlar. Daha düne kadar İslam Cumhuriyetini bilim ve teknolojiden uzak bir ülke olarak görüyorlardı. Şimdi Rusya'ya İHA ve nokta atışlı füzeler vermemiz gerektiğini söylüyorlar" şeklinde konuştu.
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