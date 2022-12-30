İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan İsrail’e uyarı: En küçük hatada yok ederiz

ABD'YE "RUSYA" ELEŞTİRİSİ



Şerif, "Bugün düşmanımız iyi bir durumda değil ve biz her anlamda onlardan üstün durumdayız. Bu sahaya da yansıyan bir gerçeklik ve bu nedenle bölgesel ilerleyişimizi sonlandırmamız için bize yalvarıyorlar. Örneğin, biz Rusya'ya insansız hava aracı vermedik ancak onlar ısrarla Rusya'ya bu silahları verdiğimizi ve savaşın seyrini değiştirdiğimizi söylüyorlar. Daha düne kadar İslam Cumhuriyetini bilim ve teknolojiden uzak bir ülke olarak görüyorlardı. Şimdi Rusya'ya İHA ve nokta atışlı füzeler vermemiz gerektiğini söylüyorlar" şeklinde konuştu.

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