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Hac kuraları ne zaman? 2023 Diyanet hac kura çekilişi ne zaman yapılacak? Kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Hac ibadetini yerine getirmek üzere başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde kura tarihini beklemeye başladı. Hacı adaylarının adil şekilde belirlenmesine imkan sağlayan katsayılı kura sistemi, bu yıl da uygulanacak. Bu sistem, başvuranların sayısının her yıl artması ve kontenjan sınırı nedeniyle 10 sene önce başlatıldı. Peki, Hac kuraları ne zaman? 2023 Diyanet hac kura çekilişi ne zaman yapılacak? Kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 16:28
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Hac kuraları ne zaman? 2023 Diyanet hac kura çekilişi ne zaman yapılacak? Kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hacca bu yıl gitmek isteyenler, 5 - 26 Ocak 2023 tarihleri arasında ön kayıt başvurularını gerçekleştirecek. Türkiye'de milyonlarca hacı adayının merakla beklediği bu yılın hac kurası için araştırmalar başladı. Ön kayıt işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, kura takvimini beklemeye başladı. Peki, Hac kuraları ne zaman? 2023 Diyanet hac kura çekilişi ne zaman yapılacak? Kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hac kuraları ne zaman? 2023 Diyanet hac kura çekilişi ne zaman yapılacak? Kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2023 Hac kura takvimi henüz açıklanmadı. Türkiye için ayrılan hac kontenjanının belli olmasının ardından başvuru sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte kura tarihinin açıklanması bekleniyor.

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Hac kuraları ne zaman? 2023 Diyanet hac kura çekilişi ne zaman yapılacak? Kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

HAC ÖN KAYIT BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hac ibadetini yapmak üzere 2023 yılında kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, başvurularını 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.

E-DEVLET HAC KAYIT BAŞVURU EKRANI

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Hac kuraları ne zaman? 2023 Diyanet hac kura çekilişi ne zaman yapılacak? Kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

İlk defa kayıt yaptıracaklar; anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal tahsilat hesabına veya ilgili bankaların internet bankacılığı aracılığıyla, 250 TL ön kayıt ücreti yatıracaklar. Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecek.

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Hac kuraları ne zaman? 2023 Diyanet hac kura çekilişi ne zaman yapılacak? Kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

HAC KOTASI 9 OCAK'TA BELLİ OLACAK

2022 yılında Türkiye'den 37 bin 770 kişi hac ibadetini yerine getirdi. Kovid-19'dan kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla 2023'te hacca daha çok kişinin gitmesi bekleniyor.