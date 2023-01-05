Hac kuraları ne zaman? 2023 Diyanet hac kura çekilişi ne zaman yapılacak? Kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Hac ibadetini yerine getirmek üzere başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde kura tarihini beklemeye başladı. Hacı adaylarının adil şekilde belirlenmesine imkan sağlayan katsayılı kura sistemi, bu yıl da uygulanacak. Bu sistem, başvuranların sayısının her yıl artması ve kontenjan sınırı nedeniyle 10 sene önce başlatıldı. Peki, Hac kuraları ne zaman? 2023 Diyanet hac kura çekilişi ne zaman yapılacak? Kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.01.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 16:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL