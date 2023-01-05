05 Ocak 2023, Perşembe
e-Devlet HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | 2023 Hac kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Hac kurası ne zaman?
2023 yılı hac ön kayıt ve güncelleme işlemleri 5 Ocak'ta başladı. 2023 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerden ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyeceklerin bu ay içerisinde e-Devlet üzerinden ön kayıtlarını yapmaları gerekiyor. Hac kayıt sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2023 Hac kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Hac kurası ne zaman? İşte e-Devlet Hac ön kayıt başvuru ekranı...
Giriş Tarihi: 05.01.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 09:54
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