e-Devlet HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | 2023 Hac kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Hac kurası ne zaman?

Hac ön kayıt başvuru süreci başladı. Sayısız hikmetleri ve güzellikleri içinde barındıran hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bu ay içerisinde ön kayıt işlemlerini yapabilecek. Müslümanların her yıl iman ve tevhit ekseninde bir araya geldiği hac için kayıt ücreti de belli oldu. Peki, 2023 Hac kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Hac kurası ne zaman? İşte e-Devlet Hac ön kayıt başvuru ekranı ve tüm detaylar...