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e-Devlet HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | 2023 Hac kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Hac kurası ne zaman?

2023 yılı hac ön kayıt ve güncelleme işlemleri 5 Ocak'ta başladı. 2023 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerden ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıtlarını güncelleyeceklerin bu ay içerisinde e-Devlet üzerinden ön kayıtlarını yapmaları gerekiyor. Hac kayıt sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2023 Hac kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Hac kurası ne zaman? İşte e-Devlet Hac ön kayıt başvuru ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 09:54
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e-Devlet HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | 2023 Hac kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Hac kurası ne zaman?

Hac ön kayıt başvuru süreci başladı. Sayısız hikmetleri ve güzellikleri içinde barındıran hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, bu ay içerisinde ön kayıt işlemlerini yapabilecek. Müslümanların her yıl iman ve tevhit ekseninde bir araya geldiği hac için kayıt ücreti de belli oldu. Peki, 2023 Hac kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Hac kurası ne zaman? İşte e-Devlet Hac ön kayıt başvuru ekranı ve tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Devlet HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | 2023 Hac kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Hac kurası ne zaman?

HAC ÖN KAYIT BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hac ibadetini yapmak üzere 2023 yılında kutsal topraklara gitmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, başvurularını 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.

E-DEVLET HAC KAYIT BAŞVURU EKRANI

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e-Devlet HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | 2023 Hac kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Hac kurası ne zaman?

HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

İlk defa kayıt yaptıracaklar; anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal tahsilat hesabına veya ilgili bankaların internet bankacılığı aracılığıyla, 250 TL ön kayıt ücreti yatıracaklar. Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecek.

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e-Devlet HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | 2023 Hac kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Hac kurası ne zaman?

HAC KOTASI 9 OCAK'TA BELLİ OLACAK

2022 yılında Türkiye'den 37 bin 770 kişi hac ibadetini yerine getirdi. Kovid-19'dan kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla 2023'te hacca daha çok kişinin gitmesi bekleniyor.

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e-Devlet HAC ÖN KAYIT BAŞVURU EKRANI | 2023 Hac kayıt ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? Hac kurası ne zaman?

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, "Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş, 9 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde (Bakan Tevfik er-Rabi ile) 2023 Hac Protokolü'nü imzalayacak. Bu toplantıda ülkemizin hac kotası netleşecek. Toplantıda yaş sınırının olup olmayacağı karara bağlanacak. Aşı konusunda da bütün belirsizlikler ortadan kalkacak." diye konuştu.