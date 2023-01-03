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İsveç'te çete lideri Haval Khalil'in öldürülmesinden sonra 4 binaya bombalı saldırı düzenlendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2023
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İsveç’te çete lideri Haval Khalil’in öldürülmesinden sonra 4 binaya bombalı saldırı düzenlendi

İsveç'in tanınmış çete lideri rap sanatçısı Haval Khalil, 24 Aralık 2022'de Stockholm'üm Rinkeby Mahallesi'nde pusuya düşürülerek öldürülmüştü. İsveç'in başkenti Stockholm'de, son bir haftada 4 apartmana bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi. Stockholm Polis Basın Sözcüsü Nils Einar, son dönemlerde apartmanlara düzenlenen bombalı saldırıların, Khalil'in öcünü almak için yapılmış olabileceğini söyledi.

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