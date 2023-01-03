03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Putin'in arkasındaki gizemli sarışın! Birkaç ismi var: Başkan Erdoğan'a dondurma vermişti

Putin'in arkasındaki gizemli sarışın! Birkaç ismi var: Başkan Erdoğan'a dondurma vermişti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
ABONE OL
Putin’in arkasındaki gizemli sarışın! Birkaç ismi var: Başkan Erdoğan’a dondurma vermişti

Yeni yıl konuşması gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arkasında duran askerlerden biri herkesin dikkatini çekti. Etkinlik fotoğraflarında sıklıkla göze çarpan gizemli kadının birkaç ismi mevcut. Öte yandan gizemli sarışının, 2019 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da dondurma ikram ettiği ortaya çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geleneksel yeni yıl konuşmasını yaparken arkasında duran askerlerden biri dikkat çekti. Putin'in arkasındaki askerlerin Ukrayna savaşında yer aldıkları duyurulmuştu.

Üniformalı sarışın Rus fotoğrafta yer alan üç kadından biriydi. Rusya'da Telegram hesaplarına düşen kadının adı Yüzbaşı Anna Sidorenko olarak açıklandı. İlginç olan ise söz konunu kadının son birkaç yıldır Vladimir Putin'in fotoğraflarında farklı karakterlerle ortaya çıkması.

Tabloid gazetelerde yer alan bilgilere göre 2016 yılında balıkçı olan kadın, bir sonraki yıl kilise üyesi olarak Putin'le birlikte poz verdi. Aynı kadın 2019 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyaretinde dondurma satıcısı olarak görülüyordu.

Rus basınında yer alan haberlere göre kadının kimliğine ilişkin iki farklı iddia bulunuyor. Kadının Rus lider Putin'in güvenlik ekibinde yer aldığı belirtiliyor. Bir diğer iddia ise Kremlin'in bu tarz işlerde aktörler ve aktristlerle çalıştığı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A DONDURMA VERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılında Moskova'ya giderek Vladimir Putin'le görüşmüştü. Ülkedeki bir etkinliğe katılan liderler fuardaki dondurma standından dondurma almıştı. O dönem de gündem olan kadının adı haberlerde Kornetto Ajan olarak geçmişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA