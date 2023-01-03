Putin'in arkasındaki gizemli sarışın! Birkaç ismi var: Başkan Erdoğan'a dondurma vermişti
Yeni yıl konuşması gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arkasında duran askerlerden biri herkesin dikkatini çekti. Etkinlik fotoğraflarında sıklıkla göze çarpan gizemli kadının birkaç ismi mevcut. Öte yandan gizemli sarışının, 2019 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a da dondurma ikram ettiği ortaya çıktı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geleneksel yeni yıl konuşmasını yaparken arkasında duran askerlerden biri dikkat çekti. Putin'in arkasındaki askerlerin Ukrayna savaşında yer aldıkları duyurulmuştu.
Üniformalı sarışın Rus fotoğrafta yer alan üç kadından biriydi. Rusya'da Telegram hesaplarına düşen kadının adı Yüzbaşı Anna Sidorenko olarak açıklandı. İlginç olan ise söz konunu kadının son birkaç yıldır Vladimir Putin'in fotoğraflarında farklı karakterlerle ortaya çıkması.
Tabloid gazetelerde yer alan bilgilere göre 2016 yılında balıkçı olan kadın, bir sonraki yıl kilise üyesi olarak Putin'le birlikte poz verdi. Aynı kadın 2019 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyaretinde dondurma satıcısı olarak görülüyordu.
Rus basınında yer alan haberlere göre kadının kimliğine ilişkin iki farklı iddia bulunuyor. Kadının Rus lider Putin'in güvenlik ekibinde yer aldığı belirtiliyor. Bir diğer iddia ise Kremlin'in bu tarz işlerde aktörler ve aktristlerle çalıştığı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A DONDURMA VERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2019 yılında Moskova'ya giderek Vladimir Putin'le görüşmüştü. Ülkedeki bir etkinliğe katılan liderler fuardaki dondurma standından dondurma almıştı. O dönem de gündem olan kadının adı haberlerde Kornetto Ajan olarak geçmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- VGM burs sonuçları sorgulama ekranı! 3 Ocak 2023 yükseköğretim, üniversite bursluluk sonuçları açıklandı mı? vgm.gov.tr...
- Bedelli askerlik ücreti 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER
- Emekli zamlı maaş ödeme takvimi: 2023 Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı enflasyon farkı ne zaman yatacak?
- 3 OCAK SİGARA FİYATLARI! Hangi marka sigaralara, ne kadar zam geldi, en ucuzu hangisi? İşte marka marka zamlı sigara fiyat listesi...
- 65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile 65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL? 65 yaş aylığı şartları neler?
- Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Ocak memur maaşı ve enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Tahsis numarasına göre...
- Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne kadar oldu? EYT'li ve çalışanlar dikkat! 2023 kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?
- Profesör maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar oldu? Profesör 1/4 maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL?
- Memur maaş zammı son dakika! %8 + enflasyon farkı 2023 Ocak en düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?
- Jandarma, astsubay ve uzman çavuş maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar? Astsubay ve uzman çavuş yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
- Araştırma Görevlisi yeni maaşı ne kadar? 2023 Ocak zammı ile Araştırma Görevlisi 7/1 maaşı kaç TL oldu?
- Kaymakam maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar? 1. sınıf 1/4 Kaymakam yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu?