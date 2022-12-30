ABD’den Güney Çin Denizi’nde korkutan iddia! J11 savaş uçağı ile taciz

Açıklamada, ABD uçağının, çarpışmayı önlemek için riskli manevralar yapmak zorunda kaldığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"ABD Hint-Pasifik Müşterek Kuvveti, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesine adanmıştır ve uluslararası hukuka uygun olarak tüm gemilerin ve uçakların güvenliği için gerekli saygıyla uluslararası sularda ve hava sahasında uçmaya, yelken açmaya ve faaliyet göstermeye devam edecektir. Hint-Pasifik bölgesindeki tüm ülkelerin uluslararası hava sahasını güvenli ve uluslararası hukuka uygun şekilde kullanmasını bekliyoruz."