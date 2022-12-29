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Çin ve ABD savaş jetleri arasında gerilim! 6 metreye kadar yaklaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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Çin ve ABD savaş jetleri arasında gerilim! 6 metreye kadar yaklaştı

İki "süper güç" ABD ve Çin arasındaki gerilimlere bir yenisi daha eklendi. ABD tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi üzerinde Çin'e ait bir askeri jetin, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçağa 6 metreye kadar yaklaştığı belirtildi.

ABD Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki uluslararası hava sahasında bulunan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 uçağının 21 Aralık'ta Çin'e ait J-11 savaş jeti tarafından taciz edildiği duyuruldu.

ABD SAVAŞ UÇAĞININ ENSESİNE YAPIŞTI

Çin'e ait askeri jetin, ABD uçağına 6 metreye kadar yaklaştığının belirtildiği açıklamada, ABD uçağının çarpışmamak için manevra yapmak zorunda kaldığı aktarıldı.

ABD'DEN ÇİN'E UYARI: "ENDİŞELİYİZ"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile 22 Kasım'da Kamboçya'da gerçekleştirdiği görüşmede, Çin'e ait askeri araçların Hint-Pasifik bölgesindeki "artan tehlikeli hareketlerinden" duyduğu endişeyi dile getirmişti.

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