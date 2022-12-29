Çin ve ABD savaş jetleri arasında gerilim! 6 metreye kadar yaklaştı

ABD Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki uluslararası hava sahasında bulunan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135 uçağının 21 Aralık'ta Çin'e ait J-11 savaş jeti tarafından taciz edildiği duyuruldu.