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Endonezya'da korkutan deprem! 5,3 ile sarsıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.12.2022
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Endonezya’da korkutan deprem! 5,3 ile sarsıldı

Son dakika haberleri... Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. "Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya, dünyada doğal afetlerden en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor.

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