ABD Çin hattında sular durulmuyor! Savaş gemileri ve uçakları Tayvan Boğazı'ndan geçecek
ABD, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'i ziyaretinin ardından Çin'in ada üzerindeki askeri tehditlerinin artırmasına karşı, bölgedeki askeri varlığını ve faaliyetlerini sürdüreceğini açıkladı.
Beyaz Saray Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell, yaptığı açıklamada, "Pekin'in istikrarı bozmaya yönelik çabalarına karşı, Tayvan'a destek için sakin ve kararlı adımlar atmayı sürdüreceğiz." dedi.
Campbell, söz konusu adımlar kapsamında ABD'nin gelecek haftalarda "Tayvan Boğazı'ndan standart hava ve deniz geçişlerini sürdüreceğini" belirtti.
Tayvan ile ticari görüşmeler için de gelecek günlerde yeni bir yol haritası ortaya koyacaklarını ifade eden Campbell, "Bölgedeki varlığımız, duruşumuz ve eylemlerimizle, Pekin'in provokatif ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarına karşı, Batı Pasifik'in daha istikrarlı bir duruma getirmeye çalışacağız." dedi.
BİDEN İLE Şİ'NİN YÜZ YÜZE GÖRÜŞMESİ
Öte yandan Campbell, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yüz yüze bir görüşme yapılmasının planlandığı iddiasını doğruladı.
İki liderin 28 Temmuz'daki telefon görüşmesinde olası bir yüz yüze görüşmenin gündeme geldiğini aktaran Campbell, tarafların buluşmanın detayları belirlemek üzere çalıştığını ifade etti.
Wall Street Journal, dünkü haberinde Çin Devlet Başkanı Şi'nin ekimdeki Güneydoğu ziyaretinde Biden ile yüz yüze görüşme yapmayı planladığını ileri sürmüştü.
Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2 ve 3 Ağustos'ta Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar yapmıştı. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu.
Çin ordusu, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.
Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.
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