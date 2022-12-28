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Türkiye'den Almanya'ya darbe mektubu! TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan FETÖ ve PKK uyarısı: Biz de yaşadık

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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Türkiye’den Almanya’ya darbe mektubu! TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan FETÖ ve PKK uyarısı: Biz de yaşadık

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, aralık ayı başındaki darbe girişiminin ardından bir mektup kaleme alarak, Alman Federal Meclis Başkanı'na gönderdi. Şentop mektubunda 15 Temmuz darbe girişiminin altını çizdi, üstü kapalı Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşayan terör örgütü PKK mensuplarının korunmasını gündeme taşıdı.

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimine sessiz kalan, birçok FETÖ'cüyü ülkesinde barındıran, Avrupa'nın göbeğinde yer alan Almanya'daki darbe girişimi AB'de bomba etkisi yarattı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Federal Meclisi Başkanı Barbel Bas'a anlamlı bir dayanışma mektubu gönderip FETÖ darbe girişimini hatırlatarak, "işbirliği mesajı verdi.

Darbe girişimi ile ilgili haberleri üzüntü ile öğrendiğini belirten Şentop, "Bu hain darbe planını şiddetle kınıyor, Gazi Meclisimizin dost ve müttefik Almanya halkının ve Almanya Federal Meclisi'nin yanında olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

BİZ DE YAŞADIK
Sabah'ın haberine göre Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 günü menfur bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Şentop şöyle devam etti:

"Fetullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) demokrasiyi, anayasal düzeni, hukukun üstünlüğünü ve devlet kurumlarını hedef almıştı. Ülkesine ve meşru seçimlerle ortaya koyduğu demokratik iradesine sahip çıkmak adına barışçıl bir şekilde darbecilerin karşısında duran masum sivillere yönelik terör ve şiddet neticesinde 251 vatandaşımız şehit olmuştu. FETÖ mensupları tarafından 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen saldırılarda demokrasimizin en temel kurumu olan yüce Meclisimiz de bombaların hedefi olmuş, fizikî tahribatın ötesinde şahs-ı manevisinde de büyük yaralar açılmıştı."

İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI
Şentop, demokrasinin ortak değer olduğunu belirterek, "Hukukun üstünlüğü, özgürlükler ve insan hakları ancak istikrarlı ve güvenin hâkim olduğu ortamlarda korunup gelişebilir. Bu çerçevede, ülkelerimizin milli birlik ve egemenliğini doğrudan tehdit eden, kamu güvenliğine zarar veren tüm terör örgütlerine, aşırılıkçı oluşumlara ve ırkçılığa karşı iş birliğinin önemini bir kez daha vurgulamak isterim" mesajını verdi.

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