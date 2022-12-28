Türkiye’den Almanya’ya darbe mektubu! TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan FETÖ ve PKK uyarısı: Biz de yaşadık

BİZ DE YAŞADIK

Sabah'ın haberine göre Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 günü menfur bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığını hatırlatan Şentop şöyle devam etti:

"Fetullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) demokrasiyi, anayasal düzeni, hukukun üstünlüğünü ve devlet kurumlarını hedef almıştı. Ülkesine ve meşru seçimlerle ortaya koyduğu demokratik iradesine sahip çıkmak adına barışçıl bir şekilde darbecilerin karşısında duran masum sivillere yönelik terör ve şiddet neticesinde 251 vatandaşımız şehit olmuştu. FETÖ mensupları tarafından 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen saldırılarda demokrasimizin en temel kurumu olan yüce Meclisimiz de bombaların hedefi olmuş, fizikî tahribatın ötesinde şahs-ı manevisinde de büyük yaralar açılmıştı."