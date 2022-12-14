Almanya’da darbe sonrası kanlı plan! İnsanları infaz edeceklerdi
Almanya’da Reichsbürger terör örgütünün, darbe yaptıktan sonra infaz listesindeki insanları tek tek öldürmeyi planladığı ortaya çıkarken, bunun için 286 infaz timi bile hazırladığı öğrenildi.
İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) adlı örgüt ile ilgili her geçen gün yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor. Darbe planlayan örgüt Vatan Savunma Birliği adı altında 286 iç güvenlik birimi kurdu.
Bu birlikler, federal savcılığın ifadesine göre darbenin gerçekleşmesi durumunda insanları yakalayıp infaz edecekti. Saksonya, Thüringen ve Baden Württemberg eyaletlerinde bu konuda somut hazırlık yapıldı, birlikler atış talimlerine başladı.
KOMİSYONDA ELE ALDILAR
Örgütün çok daha kişi ile temasta olduğu, ilişkinin ortaya çıkmaması için yüzlerce kişiye gizlilik anlaşması imzalattığı belirlendi. Bu anlaşmalarda ağır yaptırım ve ölüme varan tehdit içeren maddeler bulunduğu belirlendi.
Söz konusu detaylar, önceki gün Federal Meclis'in Hukuk ve İçişleri komisyonları toplantısında ortaya çıktı. Komite üyeleri, bir darbe girişiminin eli kulağında olduğuna dair bir belirti olmasa bile, tehdidin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.
İSVİÇRE'DE 120 KÜLÇE ALTIN
Örgütün ele geçirilen silahları ile parası da gündeme geldi. Buna göre baskında 19'u tabanca ve 25'i uzun ateşli silah olmak üzere toplam 93 silah ele geçirildiği ifade edildi.
Tutuklananlardan birinin silah tüccarı olduğu ve 200 yasal silahının bulunduğu aktarıldı. 400 bin eurodan fazla nakit para, uydu telefonu, altın ve gümüş de ele geçirildi. Grubun İsviçre'de 6 milyon euro değerinde 120 külçe altının saklandığı çelik kasaya sahip olduğundan da söz edildi.
"AfD CUMHURİYETE KARŞI"
Şüpheliler arasında ordu üyeleri ve polis memurlarının da yer almasının endişe verici olduğunu söyleyen Yeşiller Partisi Genel Başkanı Omid Nouripour, AfD partisi için de "AfD, cumhuriyeti istemeyenlerin parlamenter koludur" dedi.
Katrin Helling Plahr (FDP), grubun ortaya çıkan üye sayısı ile mali kaynakları için "korkunç" ifadesini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret 2. TOPLANTI NE ZAMAN? 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu SAAT KAÇTA toplanacak? 14 ARALIK SON DAKİKA HABERLER
- EYT'DE BEKLENEN TARİH! Başkan Erdoğan açıklayacak! Yaş sınırı, şartı olacak mı? EYT yasası ne zaman Meclis'e gelecek?
- ÇORUM TOKİ SONUÇ SORGULAMA: TOKİ Çorum NİHAİ İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? Merkez, Osmancık, Sungurlu...
- Fransa Fas maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Dünya Kupası Fransa Fas yarı final maçı hangi kanalda?
- İkinci ara tatil ne zaman başlayacak 2023? Nisan ayı ara tatili ayın kaçında başlayacak? MEB açıklamaları...
- Sadettin Hülagü kimdir, kaç yaşında? Sadettin Hülagü aslen nereli, hangi mesleklerde görev aldı?
- Dünya Kupası finali 2022 ne zaman oynanacak? Dünya Kupası 1.lik ve 3.lük maçı ne zaman oynanacak?
- Mikroçip nedir? Evcil hayvanlara mikroçip uygulaması zorunlu mu, hangi hayvanlara mikroçip takılır?
- Merkür retrosu ne zaman başlayacak 2022? Merkür retrosu ne demek, ne anlama geliyor? Terazi, Oğlak, Koç, Boğa...
- Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card çekiliş sonuçları hangi tarihte belli olacak?
- Antalya TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ Antalya kura çekiliş tarihi belli oldu mu? İşte, kura tarihi...
- Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yatacak? Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?