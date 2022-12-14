Almanya’da darbe sonrası kanlı plan! İnsanları infaz edeceklerdi

Tutuklananlardan birinin silah tüccarı olduğu ve 200 yasal silahının bulunduğu aktarıldı. 400 bin eurodan fazla nakit para, uydu telefonu, altın ve gümüş de ele geçirildi. Grubun İsviçre'de 6 milyon euro değerinde 120 külçe altının saklandığı çelik kasaya sahip olduğundan da söz edildi.